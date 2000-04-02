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Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом. Видео

Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом. ВидеоПочти сразу после взлета дрон врезался в дом и разбился.

Первый дрон "Почты России" после торжественного запуска в присутствии чиновников и журналистов разбился о стену жилого дома.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, почтовый дрон должен был доставить 2 кг груза из столицы Бурятии Улан-Удэ в поселок Нижний Саянтуй, который находится в 16 километрах.

Однако почти сразу после взлета беспилотник врезался в дом и разбился. По всей видимости, теперь он вряд ли подлежит восстановлению. Стоимость разбившегося дрона - 1,2 млн рублей (около 500 тыс. гривен).

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В церемонии запуска принимали участие глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

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 Теги: Почта России, видео, дрон

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Сегодня, 11:40 » Автор: Богдан Процив
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