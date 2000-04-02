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В Кемерово произошло новое происшествие. Видео

В Кемерово произошло новое происшествие. ВидеоВсю зиму эта часть трубопровода не использовалась.

В российском Кемерово, где недавно произошел ужасный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", новое чрезвычайное происшествие.

На одном из перекрестков города в результате прорыва трубы с горячей водой шестиметровый "гейзер" образовался посреди оживленной проезжей части в Кемерове - на углу Волгоградской улицы и проспекта Ленина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

"Чуть ли не конец света, смотрите, что творится", - эмоционально прокомментировал происходящее у него на глазах проезжавший мимо водитель, который вовремя включил камеру на телефоне.

На кадрах видно, что струя горячего "фонтана" достигала шести метров, а перекресток так заволокло паром, что автолюбителям приходилось пробираться практически наощупь.

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Всю зиму эта часть трубопровода не использовалась, но в понедельник его начали наполнять водой, и вот тут-то и произошел прорыв кипятка. Представители структуры отмечают, что инцидент обошелся без последствий, однако водители обратили внимание на дыру в асфальте и поврежденные фонари.

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 Теги: Кемерово, Видео

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Сегодня, 18:33 » Автор: Едгар Букмирза
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