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В Кемерово произошло новое происшествие. Видео
Всю зиму эта часть трубопровода не использовалась.
В российском Кемерово, где недавно произошел ужасный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", новое чрезвычайное происшествие.
На одном из перекрестков города в результате прорыва трубы с горячей водой шестиметровый "гейзер" образовался посреди оживленной проезжей части в Кемерове - на углу Волгоградской улицы и проспекта Ленина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
"Чуть ли не конец света, смотрите, что творится", - эмоционально прокомментировал происходящее у него на глазах проезжавший мимо водитель, который вовремя включил камеру на телефоне.
На кадрах видно, что струя горячего "фонтана" достигала шести метров, а перекресток так заволокло паром, что автолюбителям приходилось пробираться практически наощупь.
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Всю зиму эта часть трубопровода не использовалась, но в понедельник его начали наполнять водой, и вот тут-то и произошел прорыв кипятка. Представители структуры отмечают, что инцидент обошелся без последствий, однако водители обратили внимание на дыру в асфальте и поврежденные фонари.
В российском Кемерово, где недавно произошел ужасный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", новое чрезвычайное происшествие.
На одном из перекрестков города в результате прорыва трубы с горячей водой шестиметровый "гейзер" образовался посреди оживленной проезжей части в Кемерове - на углу Волгоградской улицы и проспекта Ленина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
"Чуть ли не конец света, смотрите, что творится", - эмоционально прокомментировал происходящее у него на глазах проезжавший мимо водитель, который вовремя включил камеру на телефоне.
На кадрах видно, что струя горячего "фонтана" достигала шести метров, а перекресток так заволокло паром, что автолюбителям приходилось пробираться практически наощупь.
Читайте также: В Сети обнародовали кадры эвакуации из горящего ТРЦ в Кемерово. Видео
Всю зиму эта часть трубопровода не использовалась, но в понедельник его начали наполнять водой, и вот тут-то и произошел прорыв кипятка. Представители структуры отмечают, что инцидент обошелся без последствий, однако водители обратили внимание на дыру в асфальте и поврежденные фонари.
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