В Кемерово произошло новое происшествие. Видео

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Кадры начала пожара в торговом центре Кемерово. Видео По словам очевидцев, в момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация.