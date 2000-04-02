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Раздел: Видеоновости  
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Так выглядит одна из самых страшных дорог Украины. Видео

Так выглядит одна из самых страшных дорог Украины. Видео Очевидец снял на видео разбитый участок дороги Кропивницкий-Кривой Рог.

Одна из самых убитых дорог Украины может стать эпицентром огромного скандала. Участок автодороги Кропивницкий-Кривой Рог больше напоминает полигон для испытаний тяжелой техники, нежели дорогу в привычном понимании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Чтобы преодолеть огромный участок ям и ухабов водителям приходиться ехать на минимальных скоростях, выбирая участок поровнее и пытаясь не попасть под колеса встречному транспорту.

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В комментариях украинцы называют аналогичные по состоянию участки дороги в других областях. И судя по отзывам, то, что показано в ролике, не самый худший вариант.

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 Теги: дорога, видео

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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