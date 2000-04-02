Так выглядит одна из самых страшных дорог Украины. Видео

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Воронка теперь имеет колоссальные 27 метров в ширину, 30 метров в длину и 15 метров в глубину.

Приходили или те, кто запланировал на сегодня важные дела, либо те, кто очень ждал выборов, чтобы отдать свой голос.