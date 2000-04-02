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SpaceX успешно запустила ракету с грузом на МКС. Видео
Первая ступень ракеты уже была в использовании.
Американская частная компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска велась на сайте SpaceX, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Пуск был осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде в понедельник, 2 апреля.
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Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.
Американская частная компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска велась на сайте SpaceX, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Пуск был осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде в понедельник, 2 апреля.
Читайте также: Так выглядит одна из самых страшных дорог Украины. Видео
Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.
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