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SpaceX успешно запустила ракету с грузом на МКС. Видео

SpaceX успешно запустила ракету с грузом на МКС. Видео

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