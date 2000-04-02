» » SpaceX успешно запустила ракету с грузом на МКС. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

SpaceX успешно запустила ракету с грузом на МКС. Видео

SpaceX успешно запустила ракету с грузом на МКС. Видео Первая ступень ракеты уже была в использовании.

Американская частная компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска велась на сайте SpaceX, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пуск был осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде в понедельник, 2 апреля.

Читайте также: Так выглядит одна из самых страшных дорог Украины. Видео

Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: SpaceX, ракета

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     213
     0

Похожие новости по теме

SpaceX успешно запустила ракету с секретным космическим аппаратом. Видео SpaceX успешно запустила ракету с секретным космическим аппаратом. Видео

Данные о параметрах орбиты космического аппарата и его предназначении засекречены.

SpaceX с третьей попытки запустила Falcon 9 со спутником Intelsat. Видео SpaceX с третьей попытки запустила Falcon 9 со спутником Intelsat. Видео

Старт состоялся в 19:38 по времени Восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал.

SpaceX впервые осуществила повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Видео SpaceX впервые осуществила повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Видео

Спустя девять минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку. Видео Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку. Видео

После запуска ракеты Falcon 9 проекта SpaceX ее первая ступень вернулась на Землю.

Новейшая ракета SpaceX успешно стартовала к МКС. Видео Новейшая ракета SpaceX успешно стартовала к МКС. Видео

На борту ракеты находится более 1,5 тонн груза для МКС.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх