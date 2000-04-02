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В Чехии создали необычные перчатки виртуальной реальности. Видео

В Чехии создали необычные перчатки виртуальной реальности. Видео Новое изобретение в первую очередь заинтересует слабовидящих.

В Праге (Чехия) прошла экспериментальная выставка скульптур в виртуальной реальности, в первую очередь предназначенная для слепых и слабовидящих. Для осязания экспонатов посетители надевали специальные перчатки с гаптической отдачей, позволяющие имитировать физический контакт с виртуальными объектами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Современные серийные системы виртуальной реальности умеют создавать реалистичные звуки и изображение виртуальных объектов. Но с имитацией физического контакта у таких устройств намного хуже.

В случае со зрячими людьми только визуальной и звуковой информации о виртуальном мире может быть достаточно, но слепым людям крайне не хватает способа получать информацию о виртуальных объектах с помощью тактильного взаимодействия.

Несколько компаний создали прототипы VR-перчаток для взаимодействия с виртуальными объектами, но пока их мало применяют на практике. Национальная галерея в Праге вместе с испанским производителем VR-перчаток Neurodigital Technologies создали на основе этой технологии выставку в виртуальной реальности, доступную для слепых людей. Разработчики воссоздали подробные цифровые копии некоторых известнейших скульптур в истории: бюста Нефертити, скульптуру Венеры Милосской, а также статуи Давида работы Микеланджело.

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В VR-перчатки встроено по десять вибрационных актуаторов, которые при поднесении руки к границе виртуального объекта создают вибрации в соответствующих частях руки. Разработчики отмечают, что с помощью перчаток можно различать не только формы, но и разные материалы. Для точного отслеживания движений рук на перчатки закреплены датчики Vive Tracker.

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 Теги: Чехия, перчатки, виртуальная реальность

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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