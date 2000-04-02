Умные муравьи научились реагировать на звонок мобильного телефона. Видео

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Индейки устроили безумный хоровод вокруг мертвого кота. Видео Видео получило вирусное распространение, за несколько часов собрав десятки тысяч ретвитов и множество комментариев.