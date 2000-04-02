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Умные муравьи научились реагировать на звонок мобильного телефона. Видео
Насекомые начали водить хоровод вокруг iPhone.
В Сети разместили видео, запечатлевшее, как муравьи выстраиваются в четкий хоровод вокруг iPhone. Запись опубликовал YouTube-канал Shadow Youtuber. На кадрах видно, что, когда на телефон поступил входящий вызов, насекомые мгновенно начали кружиться вокруг него, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Пользователи предположили, что двигаться по определенной траектории насекомых заставила вибрация гаджета. Другие заявили, что дело в магнитном излучении. Часть пользователей выразила уверенность, что данное видео является фейковым.
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Примечательно, что после того как владелец смартфона поднял его с земли, муравьи снова начали хаотичное движение.
В Сети разместили видео, запечатлевшее, как муравьи выстраиваются в четкий хоровод вокруг iPhone. Запись опубликовал YouTube-канал Shadow Youtuber. На кадрах видно, что, когда на телефон поступил входящий вызов, насекомые мгновенно начали кружиться вокруг него, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Пользователи предположили, что двигаться по определенной траектории насекомых заставила вибрация гаджета. Другие заявили, что дело в магнитном излучении. Часть пользователей выразила уверенность, что данное видео является фейковым.
Читайте также: Директор американской школы проиграл спор и поцеловал свинью. Видео
Примечательно, что после того как владелец смартфона поднял его с земли, муравьи снова начали хаотичное движение.
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