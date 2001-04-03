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В Харькове машина провалилась под асфальт. Видео
Автомобиль почти полностью уместился в яму, которая образовалась из-за разрушения канализационной трубы.
В спальном районе Харькова вечером в понедельник, 2 апреля, авто провалилось под асфальт. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что транспортное средство было припарковано возле гаражей. Оно почти полностью уместилось в яму, образовавшуюся из-за разрушения канализационной трубы. Вода подмыла грунт, и тот не выдержал вес автомобиля.
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В авто на момент происшествия никого не было.
В спальном районе Харькова вечером в понедельник, 2 апреля, авто провалилось под асфальт. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что транспортное средство было припарковано возле гаражей. Оно почти полностью уместилось в яму, образовавшуюся из-за разрушения канализационной трубы. Вода подмыла грунт, и тот не выдержал вес автомобиля.
Читайте также: В Испании разбился грузовик с цирковыми слонами. Видео
В авто на момент происшествия никого не было.
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