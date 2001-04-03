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В Харькове машина провалилась под асфальт. Видео

В Харькове машина провалилась под асфальт. ВидеоАвтомобиль почти полностью уместился в яму, которая образовалась из-за разрушения канализационной трубы.

В спальном районе Харькова вечером в понедельник, 2 апреля, авто провалилось под асфальт. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что транспортное средство было припарковано возле гаражей. Оно почти полностью уместилось в яму, образовавшуюся из-за разрушения канализационной трубы. Вода подмыла грунт, и тот не выдержал вес автомобиля.

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В авто на момент происшествия никого не было.

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 Теги: автомобиль, провал, видео

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Сегодня, 10:49 » Автор: Богдан Процив
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