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Сеть взволновала новая серия "Простоквашино". Видео
Новая серия популярного мультфильма пришлась по душе многим.
«Союзмультфильм» представил первую часть сериала «Простоквашино», эпизод опубликовали на страницах киностудии в соцсетях. Как создавали новый мультфильм и какими стали его герои. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.
Новая серия посвящена актеру и режиссеру Олега Табакову, который 40 лет назад озвучивал одного из любимых героев «Простоквашино» — кота Матроскина. Вышедший 3 апреля эпизод длится шесть с половиной минут. Участвуют все действующие лица — Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, а также почтальон Печкин, галчонок и родители мальчика.
Ввели и еще одного персонажа — у Дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Напомним: в одной из оригинальных серий Дядя Федор с папой решают «где-то доставать ребенка».
Зрители сразу обратили внимание на несоответствие ее отчества имени главы семейства: в книгах Успенского папу зовут Дмитрий.
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«Это баг. Исправлять не планируем», — объяснил директор студии Борис Машковцев в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он также опроверг предположения о том, что имя девочки — отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской. «Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой», — отметил он.
Сценарий нового сериала написали два автора — Максим Кучин и Тимофей Куц. Прежде чем приступить к работе, они внимательно проанализировали оригинальные серии «Простоквашино».
«У нас мир остался таким, каким его создали авторы 40 лет назад: действие происходит в квартире и самом Простоквашино, — отметила в креативный продюсер проекта Алена Оятьева. — Тем не менее в новых выпусках появится загородное отделение почты, где работает Печкин. У нас впереди 30 серий, и мы планируем расширить этот мир деревни».
Основные события по-прежнему сконцентрированы вокруг трех главных героев — Дяди Федора, Матроскина и Шарика.
Художники старались сделать мальчика узнаваемым, но, по словам ведущего аниматора проекта Татьяны Киселевой, это было сложно. «Во всех трех предыдущих сериях он был принципиально разным. Мы взяли за основу персонажа из второй серии и немного его подстригли».
«Союзмультфильм» представил первую часть сериала «Простоквашино», эпизод опубликовали на страницах киностудии в соцсетях. Как создавали новый мультфильм и какими стали его герои. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.
Новая серия посвящена актеру и режиссеру Олега Табакову, который 40 лет назад озвучивал одного из любимых героев «Простоквашино» — кота Матроскина. Вышедший 3 апреля эпизод длится шесть с половиной минут. Участвуют все действующие лица — Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, а также почтальон Печкин, галчонок и родители мальчика.
Ввели и еще одного персонажа — у Дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Напомним: в одной из оригинальных серий Дядя Федор с папой решают «где-то доставать ребенка».
Зрители сразу обратили внимание на несоответствие ее отчества имени главы семейства: в книгах Успенского папу зовут Дмитрий.
Читайте также: "Настроение: уехать с котом в Простоквашино": веселые открытки, которые сделают ваш день
«Это баг. Исправлять не планируем», — объяснил директор студии Борис Машковцев в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он также опроверг предположения о том, что имя девочки — отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской. «Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой», — отметил он.
Сценарий нового сериала написали два автора — Максим Кучин и Тимофей Куц. Прежде чем приступить к работе, они внимательно проанализировали оригинальные серии «Простоквашино».
«У нас мир остался таким, каким его создали авторы 40 лет назад: действие происходит в квартире и самом Простоквашино, — отметила в креативный продюсер проекта Алена Оятьева. — Тем не менее в новых выпусках появится загородное отделение почты, где работает Печкин. У нас впереди 30 серий, и мы планируем расширить этот мир деревни».
Основные события по-прежнему сконцентрированы вокруг трех главных героев — Дяди Федора, Матроскина и Шарика.
Художники старались сделать мальчика узнаваемым, но, по словам ведущего аниматора проекта Татьяны Киселевой, это было сложно. «Во всех трех предыдущих сериях он был принципиально разным. Мы взяли за основу персонажа из второй серии и немного его подстригли».
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