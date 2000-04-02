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Украинский самолет-гигант "Мрия" отправился в рейс. Видео
Из аэропорта в Гостомеле "Мрия" вылетела в Лейпциг.
Сегодня, 3 апреля, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" улетел в Лейпциг (Германия). Оттуда он отправится в коммерческий рейс.
Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов", пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Из аэропорта в Гостомеле "Мрия" вылетела в Лейпциг, где на борт украинского лайнера загрузят какой-то товар, который отправится в Дамам, что в Саудовской Аравии.
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Кроме этого, в апреле ожидается еще три коммерческих рейса украинского воздушного гиганта, но заказчика и грузы также держат в тайне.
Сегодня, 3 апреля, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" улетел в Лейпциг (Германия). Оттуда он отправится в коммерческий рейс.
Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов", пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Из аэропорта в Гостомеле "Мрия" вылетела в Лейпциг, где на борт украинского лайнера загрузят какой-то товар, который отправится в Дамам, что в Саудовской Аравии.
Читайте также: Крупнейший украинский самолет поднялся в воздух после модернизации. Видео
Кроме этого, в апреле ожидается еще три коммерческих рейса украинского воздушного гиганта, но заказчика и грузы также держат в тайне.
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