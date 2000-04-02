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Жестокая месть обезьяны в Индии. Видео

Жестокая месть обезьяны в Индии. Видео Мужчина показал примату средний палец.

Курьезный инцидент произошел в Индии в городе Шимла, на севере страны. Один из юношей остановился и показал сидящему на улице павиану средний палец, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Оскорбленное неприличным жестом животное подбежало к нему, запрыгнуло на своего обидчика и повалило его на землю. Затем примат спокойно вернулся на свое прежнее место, а молодой человек встал, отряхнулся и продолжил свой путь.

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Получил ли юноша какие-либо травмы в результате нападения обезьяны, неизвестно. Отметим, что индийские обезьяны славятся своим агрессивным поведением. Они бродят по улицам и грабят зазевавшихся прохожих и туристов.

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 Теги: Индия, обезьяна

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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