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Жестокая месть обезьяны в Индии. Видео
Мужчина показал примату средний палец.
Курьезный инцидент произошел в Индии в городе Шимла, на севере страны. Один из юношей остановился и показал сидящему на улице павиану средний палец, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Оскорбленное неприличным жестом животное подбежало к нему, запрыгнуло на своего обидчика и повалило его на землю. Затем примат спокойно вернулся на свое прежнее место, а молодой человек встал, отряхнулся и продолжил свой путь.
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Получил ли юноша какие-либо травмы в результате нападения обезьяны, неизвестно. Отметим, что индийские обезьяны славятся своим агрессивным поведением. Они бродят по улицам и грабят зазевавшихся прохожих и туристов.
Курьезный инцидент произошел в Индии в городе Шимла, на севере страны. Один из юношей остановился и показал сидящему на улице павиану средний палец, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Оскорбленное неприличным жестом животное подбежало к нему, запрыгнуло на своего обидчика и повалило его на землю. Затем примат спокойно вернулся на свое прежнее место, а молодой человек встал, отряхнулся и продолжил свой путь.
Читайте также: Умные муравьи научились реагировать на звонок мобильного телефона. Видео
Получил ли юноша какие-либо травмы в результате нападения обезьяны, неизвестно. Отметим, что индийские обезьяны славятся своим агрессивным поведением. Они бродят по улицам и грабят зазевавшихся прохожих и туристов.
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