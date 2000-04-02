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Танцующие роботы установили масштабный рекорд в Италии. Видео

Танцующие роботы установили масштабный рекорд в Италии. Видео Одновременно танцевали более 1300 роботов.

Достаточно необычный рекорд решили поставить в Италии. Во-первых, речь идет о танцевальном конкурсе, во-вторых проходил он среди роботов «Доби». В минувшем августе их одновременно плясало 1069 единиц, сейчас же отметку подняли до 1372, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.

Причем, вся хореография была на довольно высоком уровне. По ходу танца лишь несколько устройств не смогли справиться с задачей, но их из зачета отчислили, потому переживать относительно фальсификаций не приходится.
Рекорд в скором времени внесут в новую редакцию Книги рекордов Гиннесса. Местом проведения мероприятия решили выбрать Италию и специально для этого пригласили судью Книги рекордов Лоренцо Вельтри, который и зафиксировал все происходящее.

Новый рекорд был установлен с помощью роботов Ubtech Alpha 1S: подобные устройства есть в свободной продаже, стоят они не очень дорого. От остальных модель Alpha 1S отличается невероятной гибкостью, которая позволяет ей выполнять самые разные движения.

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Управлять ей можно при помощи обычного смартфона или планшета. Существует также приложение, способное создавать команды. Оно полностью бесплатное и оптимизировано под платформы iOS и Android.

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 Теги: роботы, рекорд

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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