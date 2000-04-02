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Жителей московского двора возмутил самолет, припаркованный под окнами. Видео

Жителей московского двора возмутил самолет, припаркованный под окнами. Видео Местных жителей разозлило, что воздушное судно занимает несколько парковочных мест.

Что можно встретить во дворе жилого дома? Автомобилей, людей, выгуливающих животных, детей на детской площадке… ну уж никак не самолет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.

Тем не менее, именно такую картину посчастливилось увидеть некоторым жителям Москвы. Во дворе одного из жилых домов они “застали” припаркованный легкий моноплан Cirrus SR22. Авиамашина была установлена на лодочном прицепе.

Cirrus SR22 является относительно доступным летательным аппаратом – в интернете есть множество предложений о покупке б/у экземпляра. Новая же модель обойдется примерно в 430 тыс. долларов.

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Выпускается Cirrus SR22 в двух версиях – на 313 и 320 л.с. турбо. В первом случае максимальная скорость составляет 339 км/ч, во втором – 391 км/ч. Дальность полета – 1943 м.

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 Теги: Москва, самолет, двор

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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