» » Группа неизвестных людей избила продюсера телеканала «Украина». Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Группа неизвестных людей избила продюсера телеканала «Украина». Видео

Группа неизвестных людей избила продюсера телеканала «Украина». ВидеоПодозреваемые задержаны, все участники инцидента дают показания.

В ночь на среду, 4 апреля, в Киеве группа молодых людей избила и ограбила продюсера телеканала "Украина", после чего попыталась обокрасть супермаркет и напала с ножом на охранников.

Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Инцидент случился около 01:00 на улице Гната Юры, 6, - в супермаркете задержали группу из парней и девушек, которые напали на охранников с ножом, когда те пытались препятствовать краже товара из магазина. Началась потасовка, разбились бутылки, и один из нападавших порезал лицо о стекло. Во время оформления правоохранители установили, что злоумышленники подходят и под ориентировку об избиении мужчину на остановке неподалеку.

Пострадавший на остановке рассказал, что является продюсером телеканала "Украина" и около 00:30 шел домой, когда на остановке на него напала группа людей, которые начали молча его избивать, после чего забрали мобильный и деньги, и сбежали с места событий. Мужчина вернулся в редакцию телеканала, где вызвали патрульных и медиков. У него зафиксировали множество повреждений: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки.

Читайте также: В России чиновник «поздравил» пострадавшую с годовщиной теракта. Видео

Предварительно, пострадавший опознал злоумышленников. Подозреваемые задержаны, все участники инцидента дают показания.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: избиение, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:32 » Автор: Богдан Процив
     1051
     0

Похожие новости по теме

Полиция нашла женщину, которая молотком избила бойца АТО. Видео Полиция нашла женщину, которая молотком избила бойца АТО. Видео

Боец получил черепно-мозговую травму

В Киеве пьяная компания напала на такси. Видео В Киеве пьяная компания напала на такси. Видео

Очевидцы инцидента вызвали полицию.

В Киеве на глазах у полиции жестоко избили участника АТО. Видео В Киеве на глазах у полиции жестоко избили участника АТО. Видео

Неизвестные без причин избили посетителя кафе, у пострадавшего серйозные травмы головы.

В Киеве на заказ избили адвоката. Видео В Киеве на заказ избили адвоката. Видео

Подозреваемые в избиении столичного адвоката задержаны.

«Поздравили» с 8 марта: группа «качков» избила девушек в кафе. Видео «Поздравили» с 8 марта: группа «качков» избила девушек в кафе. Видео

«Оригинально» отметили Женский день в Днепропетровске – пьяная компания мужчин избила девушек.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх