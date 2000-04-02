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Группа неизвестных людей избила продюсера телеканала «Украина». Видео
Подозреваемые задержаны, все участники инцидента дают показания.
В ночь на среду, 4 апреля, в Киеве группа молодых людей избила и ограбила продюсера телеканала "Украина", после чего попыталась обокрасть супермаркет и напала с ножом на охранников.
Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Инцидент случился около 01:00 на улице Гната Юры, 6, - в супермаркете задержали группу из парней и девушек, которые напали на охранников с ножом, когда те пытались препятствовать краже товара из магазина. Началась потасовка, разбились бутылки, и один из нападавших порезал лицо о стекло. Во время оформления правоохранители установили, что злоумышленники подходят и под ориентировку об избиении мужчину на остановке неподалеку.
Пострадавший на остановке рассказал, что является продюсером телеканала "Украина" и около 00:30 шел домой, когда на остановке на него напала группа людей, которые начали молча его избивать, после чего забрали мобильный и деньги, и сбежали с места событий. Мужчина вернулся в редакцию телеканала, где вызвали патрульных и медиков. У него зафиксировали множество повреждений: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки.
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Предварительно, пострадавший опознал злоумышленников. Подозреваемые задержаны, все участники инцидента дают показания.
В ночь на среду, 4 апреля, в Киеве группа молодых людей избила и ограбила продюсера телеканала "Украина", после чего попыталась обокрасть супермаркет и напала с ножом на охранников.
Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Инцидент случился около 01:00 на улице Гната Юры, 6, - в супермаркете задержали группу из парней и девушек, которые напали на охранников с ножом, когда те пытались препятствовать краже товара из магазина. Началась потасовка, разбились бутылки, и один из нападавших порезал лицо о стекло. Во время оформления правоохранители установили, что злоумышленники подходят и под ориентировку об избиении мужчину на остановке неподалеку.
Пострадавший на остановке рассказал, что является продюсером телеканала "Украина" и около 00:30 шел домой, когда на остановке на него напала группа людей, которые начали молча его избивать, после чего забрали мобильный и деньги, и сбежали с места событий. Мужчина вернулся в редакцию телеканала, где вызвали патрульных и медиков. У него зафиксировали множество повреждений: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки.
Читайте также: В России чиновник «поздравил» пострадавшую с годовщиной теракта. Видео
Предварительно, пострадавший опознал злоумышленников. Подозреваемые задержаны, все участники инцидента дают показания.
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