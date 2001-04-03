Раздел: Видеоновости
Боевые действия на Донбассе с высоты птичьего полета. Видео
В комментариях пользователи благодарят военных за мирное небо над своими головами.
В Cети показали зрелищные кадры, на которых запечатлена война на Донбассе с высоты птичьего полета.
Соответствующий ролик размещен на странице "Вернись живым" в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Они голову уже даже не поднимают. Я там тебе видео снял, посмотри. Мы, можно сказать, перешли в мастера спорта. Если россияне рыпнуться - перейдем в профессионалы", - говорится в подписи к видео.
Читайте также: Наводнение на Полтавщине: ночью затопило дома в шести селах. Видео
В комментариях пользователи благодарят военных за мирное небо над своими головами.
В Cети показали зрелищные кадры, на которых запечатлена война на Донбассе с высоты птичьего полета.
Соответствующий ролик размещен на странице "Вернись живым" в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Они голову уже даже не поднимают. Я там тебе видео снял, посмотри. Мы, можно сказать, перешли в мастера спорта. Если россияне рыпнуться - перейдем в профессионалы", - говорится в подписи к видео.
Читайте также: Наводнение на Полтавщине: ночью затопило дома в шести селах. Видео
В комментариях пользователи благодарят военных за мирное небо над своими головами.
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