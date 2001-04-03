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Раздел: Видеоновости  
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Боевые действия на Донбассе с высоты птичьего полета. Видео

Боевые действия на Донбассе с высоты птичьего полета. ВидеоВ комментариях пользователи благодарят военных за мирное небо над своими головами.

В Cети показали зрелищные кадры, на которых запечатлена война на Донбассе с высоты птичьего полета.

Соответствующий ролик размещен на странице "Вернись живым" в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Они голову уже даже не поднимают. Я там тебе видео снял, посмотри. Мы, можно сказать, перешли в мастера спорта. Если россияне рыпнуться - перейдем в профессионалы", - говорится в подписи к видео.

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В комментариях пользователи благодарят военных за мирное небо над своими головами.

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 Теги: Донбасс, видео, война

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Сегодня, 11:00 » Автор: Богдан Процив
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