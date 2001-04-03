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В США из-за ветра обрушился ангар с десятками самолетов. Видео

В США из-за ветра обрушился ангар с десятками самолетов. ВидеоТочный ущерб подсчитать пока тяжело.

В ночь на среду, 4 апреля, в аэропорту Хьюстон-Хобби (США) от сильного ветра обрушился ангар, в котором хранились бизнес-джеты.

Об этом пишут в социальных сетях.

"Повреждения различной степени получили 8 самолетов общей стоимостью несколько десятков миллионов USD", - сказано в сообщении.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По данным американских СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

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 Теги: США, ветер, ангар, видео, ЧП

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Сегодня, 20:29 » Автор: Едгар Букмирза
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