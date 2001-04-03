Раздел: Видеоновости
В США из-за ветра обрушился ангар с десятками самолетов. Видео
Точный ущерб подсчитать пока тяжело.
В ночь на среду, 4 апреля, в аэропорту Хьюстон-Хобби (США) от сильного ветра обрушился ангар, в котором хранились бизнес-джеты.
Об этом пишут в социальных сетях.
"Повреждения различной степени получили 8 самолетов общей стоимостью несколько десятков миллионов USD", - сказано в сообщении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По данным американских СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.
Читайте также: Мощный ураган обрушился на штат Флорида. Видео
В ночь на среду, 4 апреля, в аэропорту Хьюстон-Хобби (США) от сильного ветра обрушился ангар, в котором хранились бизнес-джеты.
Об этом пишут в социальных сетях.
"Повреждения различной степени получили 8 самолетов общей стоимостью несколько десятков миллионов USD", - сказано в сообщении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По данным американских СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.
Читайте также: Мощный ураган обрушился на штат Флорида. Видео
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
933
0
Оставьте свой комментарий