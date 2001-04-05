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Журналисты показали последствия наводнения в Ахтырке. Видео

Журналисты показали последствия наводнения в Ахтырке. Видео Паводок разрушил имущество местных жителей.

Ахтырка оправляется от рекордного наводнения. Затопило дома и улицы, но когда пик стихийного бедствия прошел, последствия поражают еще больше. Вода насквозь пропиталась пол и стены до сих пор остается в подвалах. Люди потеряли буквально все, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на debaty.sumy.ua.

"Это ужас! Катастрофа! Все в воде. Господи, за что такая месть природы или что?»- жалуется пострадавшая от паводка Светлана. Говорит, ничего "живого" не осталось - ни холодильника, ни микроволновок, газовый котел, печь - во все в воде.

Ее соседи пока не знают, когда смогут вернуться к своим домам, ведь после наводнения там все вверх дном.

"Сын привел мать, у нее по грудь была вода. Она упала, едва не утонула в этой холодной воде - судороги взяли. Это был ужас!» - рассказывает местная жительница.

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Между тем ахтырчан просят не пользоваться водой из колодцев. Вода омывала дворовые туалеты и выгребные ямы, к тому же, не исключено, что мог подтопитися скотомогильник.

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 Теги: Ахтырка, наводнение

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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