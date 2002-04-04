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Укроборонпром показал новую бронемашину в работе. Видео
Машина "Атлет" поступит на вооружение украинской армии.
Госконцерн Укроборонпром начал серийный выпуск боевых машин Атлет. Об этом в среду, 4 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент Петр Порошенко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.
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"Атлеты имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения Укроборонпромом государственного оборонного заказа", - добавил Порошенко.
Госконцерн Укроборонпром начал серийный выпуск боевых машин Атлет. Об этом в среду, 4 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент Петр Порошенко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.
Читайте также: В России задержали опасного убийцу времен СССР. Видео
"Атлеты имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения Укроборонпромом государственного оборонного заказа", - добавил Порошенко.
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