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Укроборонпром показал новую бронемашину в работе. Видео

Укроборонпром показал новую бронемашину в работе. Видео Машина "Атлет" поступит на вооружение украинской армии.

Госконцерн Укроборонпром начал серийный выпуск боевых машин Атлет. Об этом в среду, 4 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент Петр Порошенко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.

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"Атлеты имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения Укроборонпромом государственного оборонного заказа", - добавил Порошенко.

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 Теги: Атлет, бронемашина

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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