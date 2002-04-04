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Уличная камера сняла спонтанное возгорание микроавтобуса в Киеве. Видео
Автобус стоял на обочине и загорелся сам по себе.
В ночь на четверг в столице на улице Березниковский загорелся без видимых на то причины стоявший у обочины микроавтобус, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
"Скорее всего, проблемы с проводкой", — высказывают предположение люди, опубликовавшие видео с камер наблюдения.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали несколько бригад ГосЧС, которые ликвидировали пожар.
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Причина возгорания на данный момент по-прежнему не известна.
В ночь на четверг в столице на улице Березниковский загорелся без видимых на то причины стоявший у обочины микроавтобус, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
"Скорее всего, проблемы с проводкой", — высказывают предположение люди, опубликовавшие видео с камер наблюдения.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали несколько бригад ГосЧС, которые ликвидировали пожар.
Читайте также: Журналисты показали последствия наводнения в Ахтырке. Видео
Причина возгорания на данный момент по-прежнему не известна.
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