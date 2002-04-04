» » Уличная камера сняла спонтанное возгорание микроавтобуса в Киеве. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Уличная камера сняла спонтанное возгорание микроавтобуса в Киеве. Видео

Уличная камера сняла спонтанное возгорание микроавтобуса в Киеве. Видео Автобус стоял на обочине и загорелся сам по себе.

В ночь на четверг в столице на улице Березниковский загорелся без видимых на то причины стоявший у обочины микроавтобус, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

"Скорее всего, проблемы с проводкой", — высказывают предположение люди, опубликовавшие видео с камер наблюдения.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали несколько бригад ГосЧС, которые ликвидировали пожар.

Читайте также: Журналисты показали последствия наводнения в Ахтырке. Видео

Причина возгорания на данный момент по-прежнему не известна.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: микроавтобус, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     835
     0

Похожие новости по теме

Журналисты показали последствия наводнения в Ахтырке. Видео Журналисты показали последствия наводнения в Ахтырке. Видео

Паводок разрушил имущество местных жителей.

Во Львове загорелся автобус. Видео Во Львове загорелся автобус. Видео

К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и 3 единицы спецтехники.

В Запорожье посреди дороги загорелся автобус. Видео В Запорожье посреди дороги загорелся автобус. Видео

По факту происшествия правоохранители начали расследование.

В Киеве возле метро загорелся МАФ. Видео В Киеве возле метро загорелся МАФ. Видео

В Киеве возле метро "Харьковская" загорелся киоск-парикмахерская.

В России загорелся аэропорт. Видео В России загорелся аэропорт. Видео

Возгорание началось с обшивки здания аэропорта Благовещенска.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх