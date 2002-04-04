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Кадры пожара на Приднепровской ТЭС. Видео
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Ночью 5 апреля в городе Днепр произошло возгорание на Приднепровской ТЭС.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".
Клубы дыма на территории ТЭС заметил экипаж патрульной полиции, который проезжал мимо.
"Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована", - сообщил лейтенант полиции Егор Егорин.
Охрана оповестила о происшествии руководство предприятия и вызвала Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Также отмечается, что полиция осмотрела прилегающие к станции территории. Подозрительных предметов и личностей не обнаружено.
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По информации ГСЧС, пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем повреждено металлический трансформатор общей площадью 15 кв. м. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Ночью 5 апреля в городе Днепр произошло возгорание на Приднепровской ТЭС.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".
Клубы дыма на территории ТЭС заметил экипаж патрульной полиции, который проезжал мимо.
"Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована", - сообщил лейтенант полиции Егор Егорин.
Охрана оповестила о происшествии руководство предприятия и вызвала Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Также отмечается, что полиция осмотрела прилегающие к станции территории. Подозрительных предметов и личностей не обнаружено.
Читайте также: В Киеве произошла массовая драка с серьезными последствиями. Видео
По информации ГСЧС, пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем повреждено металлический трансформатор общей площадью 15 кв. м. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
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