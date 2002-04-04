» » Кадры пожара на Приднепровской ТЭС. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры пожара на Приднепровской ТЭС. Видео

Кадры пожара на Приднепровской ТЭС. ВидеоВ результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Ночью 5 апреля в городе Днепр произошло возгорание на Приднепровской ТЭС.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".

Клубы дыма на территории ТЭС заметил экипаж патрульной полиции, который проезжал мимо.

"Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована", - сообщил лейтенант полиции Егор Егорин.

Охрана оповестила о происшествии руководство предприятия и вызвала Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Также отмечается, что полиция осмотрела прилегающие к станции территории. Подозрительных предметов и личностей не обнаружено.

Читайте также: В Киеве произошла массовая драка с серьезными последствиями. Видео

По информации ГСЧС, пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем повреждено металлический трансформатор общей площадью 15 кв. м. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ТЭС, пожар, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:31 » Автор: Богдан Процив
     258
     0

Похожие новости по теме

В Днепре произошла массовая драка. Видео В Днепре произошла массовая драка. Видео

20 января, около 4:00, у входа в ночной клуб Moulin Rouge завязалась массовая драка.

Кадры масштабного пожара на ж/д станции Одессы. Видео Кадры масштабного пожара на ж/д станции Одессы. Видео

В результате происшествия никто не пострадал.

Возле Мининфраструктуры в Киеве вспыхнул пожар. Видео Возле Мининфраструктуры в Киеве вспыхнул пожар. Видео

Подчеркивается, что в результате пожара никто не погиб.

Серьезный пожар в Киеве: обнародованы кадры ЧП. Видео Серьезный пожар в Киеве: обнародованы кадры ЧП. Видео

К счастью, никто не пострадал.

Масштабный пожар в Одессе: обнародованы кадры ЧП. Видео Масштабный пожар в Одессе: обнародованы кадры ЧП. Видео

В результате происшествия никто не пострадал.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх