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Шторм в Одессе затопил городские пляжи. Видео

Шторм в Одессе затопил городские пляжи. ВидеоЭкологи говорят об опасности ситуации, в том числе для туристов.

В Одессе после мощного первоапрельского шторма, который едва не помешал проведению Юморины, оказалась затопленной большая часть береговой линии.

Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что волнами смыло с берега песок, из-за чего море подошло вплотную к стене, большинство лестниц ведут прямо в воду, и лишь местами остались узкие полоски песка.

Экологи опасаются за прибрежные склоны, которые под воздействием воды могут рушиться и сползать, и утверждают, что необходимо срочно укреплять береговую линию и возвращать смытый песок на место.

Кроме того, под срывом может оказаться и туристический сезон: "Будет ли это нормально для туриста, если он приходит на пляж, а купаться по сути не сможет?", - интересуется эколог.

В то же время, городские власти не торопятся решать проблему.

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"Нужно дать хотя бы природе несколько недель изменить направление ветра и волны. Вполне вероятно, что большая часть того, что мы видим, восстановится, а арендаторы приведут прибрежную зону в порядок", - высказывают свою позицию в горсовете.





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 Теги: шторм, Одесса, видео

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Сегодня, 10:55 » Автор: Богдан Процив
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