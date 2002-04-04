Боевики ведут обстрелы под прикрытием местных жителей. Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Боевики усилили обстрелы на мариупольском направлении. Видео Ночью они используют крупнокалиберные минометы и пушки, а днем - гранатометы и стрелковое оружие.

Боевики разрушают дома мирных жителей и фермерские хозяйства. Видео На Луганщине от обстрелов боевиков страдают мирные жители, дома которых и фермерские хозяйства сгорают и разрушаются.