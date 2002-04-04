Раздел: Видеоновости
Боевики ведут обстрелы под прикрытием местных жителей. Видео
Об этом рассказали украинские военнослужащие на приморском направлении.
Российские боевики используют мирное население оккупированных территорий Донбасса как прикрытие во время обстрелов позиций ВСУ.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом рассказали украинские военнослужащие на приморском направлении.
Читайте также: Журналисты узнали у жителей Донецка о ценах на продукты. Видео
"Они используют мирных жителей. Даже школьников приводят на позиции, а потом из-за них стреляют. Это была такая ситуация. Мирные жители им позиции копают. По мирным нельзя стрелять, а они этим прикрываются. С одной стороны копают, а с другой стороны они работают по нам", - рассказывает один из бойцов.
Российские боевики используют мирное население оккупированных территорий Донбасса как прикрытие во время обстрелов позиций ВСУ.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом рассказали украинские военнослужащие на приморском направлении.
Читайте также: Журналисты узнали у жителей Донецка о ценах на продукты. Видео
"Они используют мирных жителей. Даже школьников приводят на позиции, а потом из-за них стреляют. Это была такая ситуация. Мирные жители им позиции копают. По мирным нельзя стрелять, а они этим прикрываются. С одной стороны копают, а с другой стороны они работают по нам", - рассказывает один из бойцов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
662
0
Оставьте свой комментарий