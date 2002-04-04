» » В Киеве появились писанки и пасхальные зайцы. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Киеве появились писанки и пасхальные зайцы. Видео

В Киеве появились писанки и пасхальные зайцы. ВидеоФестиваль организовывает этнокультурний проект Folk Ukraine.

5 апреля, накануне Пасхи в Киеве на Софийской площади развернулся огромный фестиваль писанок с пасхальными зайцами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

Читайте также: Стало известно, где в Киеве пройдут пасхальные фестивали

В этом году, помимо огромных писанок, на площади гостей фестиваля ждут пасхальные зайцы. Среди причудливых символов западной Пасхи есть зайцы и в меховых шубках, и в костюмах козаков, и усыпанные смайликами.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Видео, Folk Ukraine., писанки, пасхальные зайцы

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:37 » Автор: Едгар Букмирза
     211
     0

Похожие новости по теме

На фестиваль писанок привезут металлическое яйцо. Видео На фестиваль писанок привезут металлическое яйцо. Видео

На работу можно будет посмотреть с 5 по 22 апреля на Софийской площади в Киеве

В Киеве начался масштабный фестиваль кукол. Видео В Киеве начался масштабный фестиваль кукол. Видео

На мероприятии показывают необычные изделия украинского этноса.

Как бойцы АТО готовятся к празднику Пасхи. Видео Как бойцы АТО готовятся к празднику Пасхи. Видео

Как отметили военные, куличи для бойцов пекут самые опытные кулинары.

В Харькове откроют уникальный храм. Видео В Харькове откроют уникальный храм. Видео

В Харькове откроют храм из писанок.

На передовую привезли первые пасхальные куличи. Видео На передовую привезли первые пасхальные куличи. Видео

Первые 100 пасочек уже у наших воинов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх