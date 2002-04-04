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В Киеве появились писанки и пасхальные зайцы. Видео
Фестиваль организовывает этнокультурний проект Folk Ukraine.
5 апреля, накануне Пасхи в Киеве на Софийской площади развернулся огромный фестиваль писанок с пасхальными зайцами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
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В этом году, помимо огромных писанок, на площади гостей фестиваля ждут пасхальные зайцы. Среди причудливых символов западной Пасхи есть зайцы и в меховых шубках, и в костюмах козаков, и усыпанные смайликами.
5 апреля, накануне Пасхи в Киеве на Софийской площади развернулся огромный фестиваль писанок с пасхальными зайцами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
Читайте также: Стало известно, где в Киеве пройдут пасхальные фестивали
В этом году, помимо огромных писанок, на площади гостей фестиваля ждут пасхальные зайцы. Среди причудливых символов западной Пасхи есть зайцы и в меховых шубках, и в костюмах козаков, и усыпанные смайликами.
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