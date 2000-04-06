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Эти рекламные ролики запретили в Британии. Видео
Два видео, которые не появятся на телевидении.
Британское ведомство по рекламным стандартам (UK ASA) запретило два видеоролика, рекламирующих смартфоны. Первый из них – реклама HTC U11 с прыгуном в воду Томом Дейли, делающим «экстремальные селфи», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
В ролике демонстрируется возможность погружать смартфон в воду без вреда для его работоспособности, хотя инструкция запрещает это делать под страхом потери гарантии. Хотя это и не главная тема ролика (основная ставка в нём – на хорошие камеры и Edge Sense), ведомство по рекламным стандартам посчитало недопустимым демонстрацию того, что запрещается инструкцией. Ролик уже удалён с официального аккаунта HTC в YouTube, но его копия доступна.
Второй рекламный ролик, запрещённый UK ASA, был создан OnePlus. Ролик описывает преимущества камеры смартфона OnePlus 5 весьма своеобразным образом. Встретив маньяка, герои ролика начинают снимать его, обсуждая, насколько качественными получаются снимки.
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Ожидаемо, всё заканчивается тем, что их убивают, и в конце демонстрируется море крови. Британских чиновников не устроило именно последнее: жесткость в рекламе смартфона показалась им неоправданной. По решению UK ASA, в таком виде ролик использоваться как реклама не может.
Британское ведомство по рекламным стандартам (UK ASA) запретило два видеоролика, рекламирующих смартфоны. Первый из них – реклама HTC U11 с прыгуном в воду Томом Дейли, делающим «экстремальные селфи», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
В ролике демонстрируется возможность погружать смартфон в воду без вреда для его работоспособности, хотя инструкция запрещает это делать под страхом потери гарантии. Хотя это и не главная тема ролика (основная ставка в нём – на хорошие камеры и Edge Sense), ведомство по рекламным стандартам посчитало недопустимым демонстрацию того, что запрещается инструкцией. Ролик уже удалён с официального аккаунта HTC в YouTube, но его копия доступна.
Второй рекламный ролик, запрещённый UK ASA, был создан OnePlus. Ролик описывает преимущества камеры смартфона OnePlus 5 весьма своеобразным образом. Встретив маньяка, герои ролика начинают снимать его, обсуждая, насколько качественными получаются снимки.
Читайте также: Уличная камера сняла спонтанное возгорание микроавтобуса в Киеве. Видео
Ожидаемо, всё заканчивается тем, что их убивают, и в конце демонстрируется море крови. Британских чиновников не устроило именно последнее: жесткость в рекламе смартфона показалась им неоправданной. По решению UK ASA, в таком виде ролик использоваться как реклама не может.
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