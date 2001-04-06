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В Саудовской Аравии испытали уникальный вакуумный поезд Hyperloop. Видео

В Саудовской Аравии испытали уникальный вакуумный поезд Hyperloop. Видео Испытания провели в пустыне.

Саудовский принц и высшие чиновники государства специально прибыли в Калифорнийскую пустыню Мохаве, чтобы посмотреть на новую пассажирскую капсулу от Virgin Hyperloop One, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СтатусПресс.

По словам разработчиков, капсула сможет перевозить на значительные расстояния как грузы так и пассажиров.

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При этом поезд, который будет передвигаться в вакууме, способен развить скорость в несколько раз превышающую современные скоростные поезда.

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 Теги: Hyperloop, испытание

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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