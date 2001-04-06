В Саудовской Аравии испытали уникальный вакуумный поезд Hyperloop. Видео

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Китайский поезд-маглев будет конкурировать с Hyperloop. Видео Пока он не способен разгоняться до обещанных скоростей, но разработки уже идут.