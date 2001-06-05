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Раздел: Видеоновости  
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Так выглядит "обратная сторона" запорожского ботанического сада. Видео

Так выглядит "обратная сторона" запорожского ботанического сада. Видео Видео снял местный житель.

Житель Запорожья опубликовал видео того, что скрывается за симпатичными ухоженными воротами детского ботанического сада в Шевченковском районе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.ua.

Так, мужчина решил прогуляться по задворкам ботсада и обнаружил там заросли, мусор и следы пребывания там воров и наркоманов.

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Как выглядит чаща ботанического сада, смотрите в сюжете:

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 Теги: Запорожье, ботанический сад

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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