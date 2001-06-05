Раздел: Видеоновости
Так выглядит "обратная сторона" запорожского ботанического сада. Видео
Видео снял местный житель.
Житель Запорожья опубликовал видео того, что скрывается за симпатичными ухоженными воротами детского ботанического сада в Шевченковском районе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.ua.
Так, мужчина решил прогуляться по задворкам ботсада и обнаружил там заросли, мусор и следы пребывания там воров и наркоманов.
Читайте также: Пикап Volkswagen использовали в качестве тягача для тяжелого трамвая. Видео
Как выглядит чаща ботанического сада, смотрите в сюжете:
Житель Запорожья опубликовал видео того, что скрывается за симпатичными ухоженными воротами детского ботанического сада в Шевченковском районе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.ua.
Так, мужчина решил прогуляться по задворкам ботсада и обнаружил там заросли, мусор и следы пребывания там воров и наркоманов.
Читайте также: Пикап Volkswagen использовали в качестве тягача для тяжелого трамвая. Видео
Как выглядит чаща ботанического сада, смотрите в сюжете:
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
306
0
Оставьте свой комментарий