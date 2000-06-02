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В Сети появился новый трейлер продолжения культового фильма
Новую часть "Трансформеров" выпустят в кинотеатрах 20 декабря.
Paramount Pictures представила первый официальный трейлер к спинофу "Трансформеров", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
По сюжету, в 1987 году герой в своем классическом желтом Фольцваген-жук пытается найти убежище на Земле. На одном из небольших пляжных городов в Калифорнии прямо на свалке его находит девушка Чарли.
Правда, состояние желтого трансформера довольно сложное - он не может разговаривать и имеет немало поломок, но Чарли не сдается.
Режиссером новой ленты "Бамблби" стал Трэвис Найт.
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В главных роях сыграют певица Хейли Стайнфелд, известный рестлер и человек-мем Джон Сина и другие. Премьера фильма в Украине запланирована уже на 20 декабря.
Paramount Pictures представила первый официальный трейлер к спинофу "Трансформеров", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
По сюжету, в 1987 году герой в своем классическом желтом Фольцваген-жук пытается найти убежище на Земле. На одном из небольших пляжных городов в Калифорнии прямо на свалке его находит девушка Чарли.
Правда, состояние желтого трансформера довольно сложное - он не может разговаривать и имеет немало поломок, но Чарли не сдается.
Режиссером новой ленты "Бамблби" стал Трэвис Найт.
Читайте также: Макрон удивил журналистов необычной метафорой
В главных роях сыграют певица Хейли Стайнфелд, известный рестлер и человек-мем Джон Сина и другие. Премьера фильма в Украине запланирована уже на 20 декабря.
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