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В Сети появился новый трейлер продолжения культового фильма

В Сети появился новый трейлер продолжения культового фильма Новую часть "Трансформеров" выпустят в кинотеатрах 20 декабря.

Paramount Pictures представила первый официальный трейлер к спинофу "Трансформеров", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

По сюжету, в 1987 году герой в своем классическом желтом Фольцваген-жук пытается найти убежище на Земле. На одном из небольших пляжных городов в Калифорнии прямо на свалке его находит девушка Чарли.

Правда, состояние желтого трансформера довольно сложное - он не может разговаривать и имеет немало поломок, но Чарли не сдается.

Режиссером новой ленты "Бамблби" стал Трэвис Найт.

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В главных роях сыграют певица Хейли Стайнфелд, известный рестлер и человек-мем Джон Сина и другие. Премьера фильма в Украине запланирована уже на 20 декабря.

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 Теги: Трансформеры, трейлер

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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