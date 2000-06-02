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Пьяный одессит топором разгромил собственную машину. Видео

Пьяный одессит топором разгромил собственную машину. ВидеоПатрульным пришлось уговаривать мужчину не крушить свою машину.

В ночь на среду, 6 июня, в Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль.

Об этом рассказали в патрульной полиции, опубликовав видео с места происшествия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщается, на линию 102 поступила информация о водителе автомобиля ВАЗ-2106, который управлял машиной в нетрезвом состоянии.

Остановили нарушителя на улице Атамана Головатого.

"38-летний мужчина не отрицал, что употреблял алкогольные напитки и согласился пройти освидетельствование на определение состояния опьянения, результат которого оказался положительным - 0,73 промилле", - рассказали правоохранители.

Однако уже при составлении протокола мужчина стал вести себя агрессивно.

"Достал топор из багажного отделения и начал крушить собственную машину. Только после уговоров нарушитель остановился", - отметили в полиции.

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В итоге на него составили административный протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

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 Теги: топор, автомобиль, видео

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Сегодня, 11:43 » Автор: Богдан Процив
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