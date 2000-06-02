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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали пожар в Чернобыльской зоне. Видео

В Сети показали пожар в Чернобыльской зоне. ВидеоТушение продолжается.

Руководство Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подтвердило также, что на месте аварии нашли факелы. Проверяется версия о поджоге.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

"Тушение пожара осложнялось ветром. Были привлечены все возможные средства к тушению. Площадь горения уменьшилась с 12 до 6 гектаров. Мы можем говорить о том, что нам удалось предотвратить масштабный пожар", - цитируют Чечеткина СМИ.

На месте пожара работает авиация спасательной службы. ГСЧС оценивает ситуацию как управляемую. Скорость ветра к вечеру снизилась и составляет 3 м/с. Угрозы распространения нет, считает Чечеткин.

Присутствующие в зоне ЧАЕС сотрудники опубликовали видео возгорания. Видно, что снимали днем, автор видео жаловался на силу ветра, боясь, что телефон выпадет из рук. Также он говорит, что снимают с крыши 4-го блока.

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По состоянию на 21:00 вторника, 5 июня, угрозы распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны отчуждения нет.

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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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