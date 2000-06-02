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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали ДТП с участием одного из главарей боевиков «ДНР». Видео

В Сети показали ДТП с участием одного из главарей боевиков «ДНР». ВидеоВ сети показали запись с места событий.

В сети показали запись момента дорожно-транспортного происшествия, в которое 5 июня в Донецке попал главарь банды боевиков ДНР "Спарта" Владимир Жога по прозвищу "Воха".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Соответствующее видео было опубликовано на канале YouTube VLad Medved.

Напомним, что на площади Свободы "Воха" на мотоцикле сбил женщину, - та вследствие аварии погибла на месте, в то время как боевика экстренно госпитализировали и прооперировали.

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В сети показали запись с места событий, которая была сделана видеорегистратором проезжавшего мимо авто.
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 Теги: Видео, ДТП, ДНР

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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