Кирпич с крыши дома упал на автомобиль в Сумах. Видео

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От ДТП пострадало четыре человека, находившихся в легковом автомобиле.

Жители Славянска теперь живут на руинах, у многих обстреляны дома и машины. Украинские силовики держат удар от террористов, но не везде успевают защитить мирных граждан.