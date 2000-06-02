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Кирпич с крыши дома упал на автомобиль в Сумах. Видео

Кирпич с крыши дома упал на автомобиль в Сумах. Видео Местные жители давно требуют отремонтировать аварийный дом.

Двухэтажному дому на проспекте Шевченко, 14 в Сумах уже не один десяток лет. Его крыша разваливается, окна в подъезде выбиты, а квартиры на верхнем этаже заливает водой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на debaty.sumy.ua.

Это уже стало приводить к материальным потерям. После последнего же случае жильцы дома боятся, что могут быть и человеческие потери.

"На глазах у всех упал кирпич, разбил стекло в машине. Как не в голову - никто не знает. Хорошо, в машине никого не было", - рассказывает жительница дома Елена Огиенко.

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Теперь владелец машины вынужден делать ремонт, который обойдется ему около 5000 гривен.

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 Теги: Сумы, дом, кирпич

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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