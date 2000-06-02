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Кирпич с крыши дома упал на автомобиль в Сумах. Видео
Местные жители давно требуют отремонтировать аварийный дом.
Двухэтажному дому на проспекте Шевченко, 14 в Сумах уже не один десяток лет. Его крыша разваливается, окна в подъезде выбиты, а квартиры на верхнем этаже заливает водой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на debaty.sumy.ua.
Это уже стало приводить к материальным потерям. После последнего же случае жильцы дома боятся, что могут быть и человеческие потери.
"На глазах у всех упал кирпич, разбил стекло в машине. Как не в голову - никто не знает. Хорошо, в машине никого не было", - рассказывает жительница дома Елена Огиенко.
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Теперь владелец машины вынужден делать ремонт, который обойдется ему около 5000 гривен.
Двухэтажному дому на проспекте Шевченко, 14 в Сумах уже не один десяток лет. Его крыша разваливается, окна в подъезде выбиты, а квартиры на верхнем этаже заливает водой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на debaty.sumy.ua.
Это уже стало приводить к материальным потерям. После последнего же случае жильцы дома боятся, что могут быть и человеческие потери.
"На глазах у всех упал кирпич, разбил стекло в машине. Как не в голову - никто не знает. Хорошо, в машине никого не было", - рассказывает жительница дома Елена Огиенко.
Читайте также: В Бердянске грузовик въехал в "девятку", есть пострадавшие. Видео
Теперь владелец машины вынужден делать ремонт, который обойдется ему около 5000 гривен.
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