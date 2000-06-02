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На американском ТВ вышел забавный сюжет об "убийстве" Аркадия Бабченко. Видео

На американском ТВ вышел забавный сюжет об "убийстве" Аркадия Бабченко. Видео Журналист предположил, что всё произошедшее по факту сыграло в пользу России.

Американский ведущий Джон Оливер иронично прокомментировал инсценированную в Украине "смерть" Аркадия Бабченко. "Бабченко инсценировал свою смерть, чтобы выявить российских убийц, что звучит не как обычная новость, а как шпионский роман под названием Твоему-папане-эта-книжка-бы-понравилась", - начал американский журналист, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Оливер отметил, что вся инсценировка началась, когда власти узнали о, якобы, существующем контракте российских силовиков на $40 000 за Бабченко.

"Организатором выступал предположительно человек, индефицированный как Мистер G, что, как я полагаю, указывает на этого человека (показывает портрет известного американского саксофониста с одесскими корнями Кенни G).

"Вот так Кенни, твое прикрытие сдулось. Нельзя играть джаз так мягонько не будучи секретным монстром" - резюмировал телеведущий.

Также Оливер предположил, что "круче могло бы быть", если бы Бабченко в момент "смерти" был не в морге, а пил коктейль где-то на Карибских островах вместе с умершим в 1996 году американским репером Тупаком Шакуром.

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В завершении журналист предположил, что всё произошедшее по факту сыграло в пользу России.

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 Теги: Аркадий Бабченко, США, сюжет

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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