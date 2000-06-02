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Военный угнал БТР и ездил на нем по ночному городу. Видео
Инцидент произошел в США, штат Вирджиния.
В США солдат угнал бронетранспортер из воинской части. Сотрудники полиции устроили за ним погоню, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в городе Ричмонд, штат Вирджиния. Очевидцы заметили броневик на улицах.
"Как выяснилось, бронетранспортер похитили, и полиция преследовала его водителя. Максимальная скорость, которую может развить этот транспорт – не более 60 километров в час, поэтому, в конце концов, правоохранители догнали водителя, и тот сдался", – говорится в сообщении.
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Теперь полицейские выясняют, с какой целью военный угнал броневик.
В США солдат угнал бронетранспортер из воинской части. Сотрудники полиции устроили за ним погоню, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в городе Ричмонд, штат Вирджиния. Очевидцы заметили броневик на улицах.
"Как выяснилось, бронетранспортер похитили, и полиция преследовала его водителя. Максимальная скорость, которую может развить этот транспорт – не более 60 километров в час, поэтому, в конце концов, правоохранители догнали водителя, и тот сдался", – говорится в сообщении.
Читайте также: Кирпич с крыши дома упал на автомобиль в Сумах. Видео
Теперь полицейские выясняют, с какой целью военный угнал броневик.
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