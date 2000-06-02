Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Военный угнал БТР и ездил на нем по ночному городу. Видео

Военный угнал БТР и ездил на нем по ночному городу. Видео

Похожие новости по теме

Очевидцы сняли на камеру погоню полиции за угнанной маршруткой в Киеве. Видео На видеозаписи видно, как как угонщик останавливает транспорт возле станции городской электрички и выбегает из него.