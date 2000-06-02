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Военный угнал БТР и ездил на нем по ночному городу. Видео

Военный угнал БТР и ездил на нем по ночному городу. Видео Инцидент произошел в США, штат Вирджиния.

В США солдат угнал бронетранспортер из воинской части. Сотрудники полиции устроили за ним погоню, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в городе Ричмонд, штат Вирджиния. Очевидцы заметили броневик на улицах.

"Как выяснилось, бронетранспортер похитили, и полиция преследовала его водителя. Максимальная скорость, которую может развить этот транспорт – не более 60 километров в час, поэтому, в конце концов, правоохранители догнали водителя, и тот сдался", – говорится в сообщении.

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Теперь полицейские выясняют, с какой целью военный угнал броневик.

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 Теги: БТР, США, угон

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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