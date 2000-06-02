Раздел: Видеоновости
В Киеве появился очень большой герб из роз. Видео
На создание герба ушло 1840 живых цветов.
В столице установили национальный рекорд по изготовлению цветочного Герба Украины. Его в четверг, 7 июня, продемонстрировали на агровыставке, которая открылась в НК Экспоцентр Украины (ВДНХ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он также добавил, что национальный символ создан из живых роз.
"Крупнейший в Украине герб из роз увидел сегодня на агровыставке в Киеве. Эта прекрасная композиция уже попала в Книгу Рекордов Украины", - написал он.
Читайте также: Боевики обстреляли позиции ВСУ в присутствии ОБСЕ. Видео
Как отметили организаторы, на изготовление герба ушло 1840 цветов. Над его созданием в течение одной ночи работали 8 девушек.
В столице установили национальный рекорд по изготовлению цветочного Герба Украины. Его в четверг, 7 июня, продемонстрировали на агровыставке, которая открылась в НК Экспоцентр Украины (ВДНХ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он также добавил, что национальный символ создан из живых роз.
"Крупнейший в Украине герб из роз увидел сегодня на агровыставке в Киеве. Эта прекрасная композиция уже попала в Книгу Рекордов Украины", - написал он.
Читайте также: Боевики обстреляли позиции ВСУ в присутствии ОБСЕ. Видео
Как отметили организаторы, на изготовление герба ушло 1840 цветов. Над его созданием в течение одной ночи работали 8 девушек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
728
0
Оставьте свой комментарий