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В Киеве появился очень большой герб из роз. Видео

В Киеве появился очень большой герб из роз. ВидеоНа создание герба ушло 1840 живых цветов.

В столице установили национальный рекорд по изготовлению цветочного Герба Украины. Его в четверг, 7 июня, продемонстрировали на агровыставке, которая открылась в НК Экспоцентр Украины (ВДНХ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он также добавил, что национальный символ создан из живых роз.

"Крупнейший в Украине герб из роз увидел сегодня на агровыставке в Киеве. Эта прекрасная композиция уже попала в Книгу Рекордов Украины", - написал он.

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Как отметили организаторы, на изготовление герба ушло 1840 цветов. Над его созданием в течение одной ночи работали 8 девушек.

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 Теги: розы, герб, видео

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Сегодня, 13:59 » Автор: Богдан Процив
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