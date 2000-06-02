» » Кадры задержания боевика «ДНР» в Винницкой области. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры задержания боевика «ДНР» в Винницкой области. Видео

Кадры задержания боевика «ДНР» в Винницкой области. ВидеоУроженец Винницкой области, который раньше работал в системе МВД, вступил в ряды российских наемников в 2014 году.

Сотрудники СБУ и Главной военной прокуратуры задержали террориста "ДНР" в Винницкой области.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, террорист задержан в селе, где он прятался от правоохранителей. По оперативным данным, задержанный периодически ездил в Россию пытаясь получить гражданство РФ.

Читайте также: Кадры пожара на электроподстанции в Одессе. Видео

Правоохранители выяснили, что уроженец Винницкой области, который раньше работал в системе МВД, вступил в ряды российских наемников в 2014 году. В составе так называемой "5-й отдельной мотострелковой бригады" террористов "ДНР", он принимал участие в боях против сил АТО в районе донецкого аэропорта.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДНР, боевик, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:11 » Автор: Богдан Процив
     578
     0

Похожие новости по теме

Луганские полицейские задержали боевика бандформирования «Призрак». Видео Луганские полицейские задержали боевика бандформирования «Призрак». Видео

В 2014 году мужчина вступил в ряды бандформирования Призрак.

Шеф полиции Винницкой области в оккупированном Севастополе на путинском параде. Видео Шеф полиции Винницкой области в оккупированном Севастополе на путинском параде. Видео

Шевцов принимал участие в параде ко Дню Победы в аннексированном Крыму.

Ураган оставил в Винницкой области без света 13 сел. Видео Ураган оставил в Винницкой области без света 13 сел. Видео

Спасатели чистят дороги, восстанавливают электро- и водоснабжение.

Боец из Винницкой области с протезом вернулся на фронт. Видео Боец из Винницкой области с протезом вернулся на фронт. Видео

Он потерял ногу в прошлом году.

На Виннитчине СБУ поймала сепаратиста-артиллериста. Видео На Виннитчине СБУ поймала сепаратиста-артиллериста. Видео

В Винницкой области сотрудники СБУ задержали артиллериста-сепаратиста.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх