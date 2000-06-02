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Кадры задержания боевика «ДНР» в Винницкой области. Видео
Уроженец Винницкой области, который раньше работал в системе МВД, вступил в ряды российских наемников в 2014 году.
Сотрудники СБУ и Главной военной прокуратуры задержали террориста "ДНР" в Винницкой области.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, террорист задержан в селе, где он прятался от правоохранителей. По оперативным данным, задержанный периодически ездил в Россию пытаясь получить гражданство РФ.
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Правоохранители выяснили, что уроженец Винницкой области, который раньше работал в системе МВД, вступил в ряды российских наемников в 2014 году. В составе так называемой "5-й отдельной мотострелковой бригады" террористов "ДНР", он принимал участие в боях против сил АТО в районе донецкого аэропорта.
Сотрудники СБУ и Главной военной прокуратуры задержали террориста "ДНР" в Винницкой области.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, террорист задержан в селе, где он прятался от правоохранителей. По оперативным данным, задержанный периодически ездил в Россию пытаясь получить гражданство РФ.
Читайте также: Кадры пожара на электроподстанции в Одессе. Видео
Правоохранители выяснили, что уроженец Винницкой области, который раньше работал в системе МВД, вступил в ряды российских наемников в 2014 году. В составе так называемой "5-й отдельной мотострелковой бригады" террористов "ДНР", он принимал участие в боях против сил АТО в районе донецкого аэропорта.
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