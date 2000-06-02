В России убрали из эфира пародию на танец Медведева. Видео

Пародия была показана во время фестиваля КВН в Юрмале.



Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова заявила, что в Кремле не знают, по какой причине из эфира Первого канала был вырезан эпизод, в котором команда КВН "Прима" пародирует танец Дмитрия Медведева.



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Пародию на танец президента России Дмитрия Медведева, показанную командой КВН на фестивале в Юрмале, вырезали из эфира Первого канала. Пресс-служба президента заявила, что "не видит никаких проблем в этом ролике".



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Однако в телеэфире в пятницу пародию не показали.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова заявила, что в Кремле не знают, по какой причине из эфира Первого канала был вырезан эпизод, в котором команда КВН "Прима" пародирует танец Дмитрия Медведева.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua Пародию на танец президента России Дмитрия Медведева, показанную командой КВН на фестивале в Юрмале, вырезали из эфира Первого канала. Пресс-служба президента заявила, что "не видит никаких проблем в этом ролике".Однако в телеэфире в пятницу пародию не показали.