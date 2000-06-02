» » Разъярённый слон атаковал лодку с туристами. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Разъярённый слон атаковал лодку с туристами. Видео

Разъярённый слон атаковал лодку с туристами. ВидеоТуристы снимали слона на камеры.

Инцидент произошел в Ботсване. Животное щипало водоросли, когда лодка приблизилась к нему.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В Ботсване на лодку с участниками сафари напал слон. Животное, по всей видимости, разозлилось из-за того, что люди приблизились к нему слишком близко.

Сообщается, что туристи плыли по реке Чоби, когда увидели слона, щипавшего водоросли. По словам очевидцев инцидента, такого поведения животного никто не ожидал.

"Я имею в виду, что могло пойти не так. Слоны же не особенно быстро плавают, верно?", - отмечает автор видео.

Туристы снимали слона на камеры, когда он внезапно бросился к лодке и ударил ее бивнями.

Читайте также: В ЮАР слон устроил погоню за туристами. Видео

"Шум и катающиеся в такой близости, вероятно, раздражали его. Дело в том, что вокруг было несколько лодок, и наша оказалась заметно ближе других", - отметила женщина-очевидец.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: слон, Видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
     0
     0

Похожие новости по теме

В Африке слон напал на лодку с туристами. Видео В Африке слон напал на лодку с туристами. Видео

Животное щипало водоросли, когда лодка приблизилась к нему.

Разъярённый слон атаковал машину на сафари. Видео Разъярённый слон атаковал машину на сафари. Видео

В результате инцидента животное сломало бивень.

В Черновцах на автомойке искупали слона. Видео В Черновцах на автомойке искупали слона. Видео

Судя по поведению слона, душу он был рад.

В ЮАР слон устроил погоню за туристами. Видео В ЮАР слон устроил погоню за туристами. Видео

Слон ускорялся каждый раз, когда машина с путешественниками притормаживала.

Разъяренный слон устроил погоню за Арнольдом Шварценегерром. Видео Разъяренный слон устроил погоню за Арнольдом Шварценегерром. Видео

С "железным" Арни случился конфуз во время сафари.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх