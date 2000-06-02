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Разъярённый слон атаковал лодку с туристами. Видео
Туристы снимали слона на камеры.
Инцидент произошел в Ботсване. Животное щипало водоросли, когда лодка приблизилась к нему.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Ботсване на лодку с участниками сафари напал слон. Животное, по всей видимости, разозлилось из-за того, что люди приблизились к нему слишком близко.
Сообщается, что туристи плыли по реке Чоби, когда увидели слона, щипавшего водоросли. По словам очевидцев инцидента, такого поведения животного никто не ожидал.
"Я имею в виду, что могло пойти не так. Слоны же не особенно быстро плавают, верно?", - отмечает автор видео.
Туристы снимали слона на камеры, когда он внезапно бросился к лодке и ударил ее бивнями.
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"Шум и катающиеся в такой близости, вероятно, раздражали его. Дело в том, что вокруг было несколько лодок, и наша оказалась заметно ближе других", - отметила женщина-очевидец.
Инцидент произошел в Ботсване. Животное щипало водоросли, когда лодка приблизилась к нему.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Ботсване на лодку с участниками сафари напал слон. Животное, по всей видимости, разозлилось из-за того, что люди приблизились к нему слишком близко.
Сообщается, что туристи плыли по реке Чоби, когда увидели слона, щипавшего водоросли. По словам очевидцев инцидента, такого поведения животного никто не ожидал.
"Я имею в виду, что могло пойти не так. Слоны же не особенно быстро плавают, верно?", - отмечает автор видео.
Туристы снимали слона на камеры, когда он внезапно бросился к лодке и ударил ее бивнями.
Читайте также: В ЮАР слон устроил погоню за туристами. Видео
"Шум и катающиеся в такой близости, вероятно, раздражали его. Дело в том, что вокруг было несколько лодок, и наша оказалась заметно ближе других", - отметила женщина-очевидец.
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