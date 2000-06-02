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Раздел: Видеоновости  
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В штатах водителю пришлось ехать задним ходом. Видео

В штатах водителю пришлось ехать задним ходом. ВидеоВ результате этих маневров ни один автомобиль не пострадал.

Департамент по транспорту штата Огайо опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, установленной на оживленном шоссе близ города Канал-Уинчестер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

На нем запечатлен белый внедорожник, водитель которого из-за сломанной коробки передач пытается ехать задним ходом. Поверх ролика чиновники наложили музыку из «Шоу Бенни Хилла».

За четыре минуты такого движения водитель проехал более двух километров. Он преодолел несколько сложных развязок, постоял на двух светофорах и в итоге припарковался перед торговым центром.

Отметим, что в результате этих маневров ни один автомобиль не пострадал.

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Неясно, понес ли водитель внедорожника наказание за подобное вождение. В Департаменте по транспорту отметили, что в таких ситуациях необходимо «сразу отъехать на обочину и обратиться за помощью».

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 Теги: США, водитель

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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