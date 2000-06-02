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Звезда сериала "Секс в большом городе" показалась на публике в пижаме. Видео

Звезда сериала "Секс в большом городе" показалась на публике в пижаме. ВидеоСара Джессика Паркер прогулялась по Нью-Йорку в расстегнутой пижаме

53-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер появилась на улицах Нью-Йорка в необычно откровенном образе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Showdream.org

Сара Джессика Паркер вышла на улицу в черной шелковой пижаме, расстегнутой так, что было хорошо видно ее аппетитную грудь в черном бюстгальтере.

Свой образ Сара Джессика Паркер дополнила сумкой Alexander Wang и сияющими туфлями собственного бренда. В таком виде ее обычно на людях не застанешь, а этот выход — часть ее рекламной съемки для бельевого бренда Intimissimi, сделанной в духе "Секса в большом городе", 20 лет со дня премьеры которого прошло как раз на днях.

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"Выбрать картинки и слова практически невозможно. С чего начать? Так много всего. Были ли это лучшие годы моей жизни? Тысячу раз да", — сентиментально написала актриса в Instagram в день юбилея сериала.

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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