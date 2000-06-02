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Извержение вулкана уничтожило залив на Гавайях. Видео
Лава, извергаемая из вулкана, полностью покрыла впадающей в океан залив Капохо, сообщают экстренные службы США.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях полностью уничтожило залив Капохо. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что лава полностью покрыла впадающей в океан залив.
Поток лавы достигает ширины почти в один километр.
На данный момент извержение все еще продолжается и нет точных данных, когда оно прекратится.
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Специалисты предрекают возможные новые катаклизмы.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях полностью уничтожило залив Капохо. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что лава полностью покрыла впадающей в океан залив.
Поток лавы достигает ширины почти в один километр.
На данный момент извержение все еще продолжается и нет точных данных, когда оно прекратится.
Читайте также: Мужчина предотвратил ограбление обменника в Днепре. Видео
Специалисты предрекают возможные новые катаклизмы.
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