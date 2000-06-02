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Извержение вулкана уничтожило залив на Гавайях. Видео

Извержение вулкана уничтожило залив на Гавайях. ВидеоЛава, извергаемая из вулкана, полностью покрыла впадающей в океан залив Капохо, сообщают экстренные службы США.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях полностью уничтожило залив Капохо. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что лава полностью покрыла впадающей в океан залив.

Поток лавы достигает ширины почти в один километр.

На данный момент извержение все еще продолжается и нет точных данных, когда оно прекратится.

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Специалисты предрекают возможные новые катаклизмы.

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 Теги: вулкан, видео

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Сегодня, 12:50 » Автор: Богдан Процив
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