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Байкер попал под колеса грузовика и остался жив. Видео
Голову мужчины защитил шлем, который принял основную нагрузку на себя.
На Филиппинах был снят на видео шокирующий инцидент, когда грузовик проехал по голове упавшего под него байкера. В итоге мужчина остался жив, и даже самостоятельно поднялся. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мужчина ехал на скутере вдоль обочины, когда решил обогнать едущий впереди грузовик. Однако, задев колесами своего транспорта бордюр, байкер упал прямо под колеса грузовика.
Водитель затормозить не успел, и машина проехала колесами по голове байкера. К счастью для него, основной удар принял на себя защитный шлем, благодаря которому он остался жив, и даже вскоре самостоятельно поднялся.
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Едущие позади него водители вызвали для мужины скорую. Получил ли мужчина травмы, не сообщается.
На Филиппинах был снят на видео шокирующий инцидент, когда грузовик проехал по голове упавшего под него байкера. В итоге мужчина остался жив, и даже самостоятельно поднялся. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Мужчина ехал на скутере вдоль обочины, когда решил обогнать едущий впереди грузовик. Однако, задев колесами своего транспорта бордюр, байкер упал прямо под колеса грузовика.
Водитель затормозить не успел, и машина проехала колесами по голове байкера. К счастью для него, основной удар принял на себя защитный шлем, благодаря которому он остался жив, и даже вскоре самостоятельно поднялся.
Читайте также: В Раде подрались нардепы. Видео
Едущие позади него водители вызвали для мужины скорую. Получил ли мужчина травмы, не сообщается.
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