» » Байкер попал под колеса грузовика и остался жив. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Байкер попал под колеса грузовика и остался жив. Видео

Байкер попал под колеса грузовика и остался жив. ВидеоГолову мужчины защитил шлем, который принял основную нагрузку на себя.

На Филиппинах был снят на видео шокирующий инцидент, когда грузовик проехал по голове упавшего под него байкера. В итоге мужчина остался жив, и даже самостоятельно поднялся. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Мужчина ехал на скутере вдоль обочины, когда решил обогнать едущий впереди грузовик. Однако, задев колесами своего транспорта бордюр, байкер упал прямо под колеса грузовика.

Водитель затормозить не успел, и машина проехала колесами по голове байкера. К счастью для него, основной удар принял на себя защитный шлем, благодаря которому он остался жив, и даже вскоре самостоятельно поднялся.

Читайте также: В Раде подрались нардепы. Видео

Едущие позади него водители вызвали для мужины скорую. Получил ли мужчина травмы, не сообщается.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: байкер, грузовик, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:10 » Автор: Богдан Процив
     1441
     0

Похожие новости по теме

Жесткое ДТП в Таиланде: отлетевшее от грузовика колесо сбило байкера. Видео Жесткое ДТП в Таиланде: отлетевшее от грузовика колесо сбило байкера. Видео

На YouTube появилось видео как отлетевшая от грузовика покрышка сбивает байкера посреди дороги.

Мотоцикл проехал пару километров без байкера. Видео Мотоцикл проехал пару километров без байкера. Видео

Мотоциклист столкнулся с автомобилем и выпал из сиденья.

В Москве школьник попал под колеса автомобиля. Видео В Москве школьник попал под колеса автомобиля. Видео

Несмотря на сильный удар, мальчик сразу поднялся на ноги и даже попытался убежать.

В Киеве байкер поразил героическим поступком. Видео В Киеве байкер поразил героическим поступком. Видео

Мужчина бросился в погоню за вором.

Китайцу удалось выжить после того, как на него упал грузовик. Видео Китайцу удалось выжить после того, как на него упал грузовик. Видео

Машина перевернулась прямо на мужчину.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх