Мураев ответил на обвинения в госизмене. Видео

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После заявления Мураева несколько гостей покинули студию.

Нардеп озвучила печальный прогноз по возвращению Донбасса и Крыма.

"Я буду подавать заявление соответственно, если они будут подавать заявление в суд", - отметила нардеп.