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Мураев ответил на обвинения в госизмене. Видео

Мураев ответил на обвинения в госизмене. ВидеоВсе политзаключенные нужны нынешней власти как жертвы, заявил Мураев, отметив, что для их освобождения ничего не делается.

Нардеп Евгений Мураев прокомметировал информацию о том, что глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") просит открыть дело против него за его высказывания о режиссере Олеге Сенцове.

Об этом Мураев написал в Facebook, а также приложил свой виде-комментарий каналу Newsone, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Личного отношения к заключенному в России режиссеру Олегу Сенцову моем комментарии нет", - заявил он и добавил, что как и Савченко Сенцов, Сущенко и все остальные политзаключенные нужны нынешней власти как жертвы, а люди их не интересуют.

"Что касается комментария, то мы рассматривали общую политическую ситуацию, как действует власть. У нас уже была история с Надеждой Савченко, когда власти всеми усилиями сотворили кумира и нового героя, которого использовали и для конфронтации с северным соседом, и как инструмент для давления на мировую общественность. Но когда Надежда вернулась, она высказала мнение, противоположное Администрации президента", - отметил он.

И добавил, что сейчас власти начали создавать такую же ситуацию вокруг других заключенных, причем очень избирательно. "Ведь на сегодняшний день мы знаем, что обмен пленными приостановлен, что многие украинцы находятся и в плену и местах лишения свободы РФ, а власть абсолютно ничего не делает", - сообщил Мураев.

Он отмечает, что информация о том, что он якобы говорил о Сенцове - это фейковый вброс. "Когда и министры, и народные депутаты просто транслируют ложную информацию в своих политических целях. Им нужно убрать политоппонентов и взять под контроль те СМИ, которые будут транслировать иные смыслы. Это полностью свойственно тоталитарному режиму", - отметил нардеп.

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И в конце заключил: "если такие гнусные персонажи, как Пашинский, Геращенко, Гройсман и прочие говорят про мою "зраду", это означает, что я - настоящий патриот Украины. Можно считать наградой".

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 Теги: Мураев, видео

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