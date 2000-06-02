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Мураев ответил на обвинения в госизмене. Видео
Все политзаключенные нужны нынешней власти как жертвы, заявил Мураев, отметив, что для их освобождения ничего не делается.
Нардеп Евгений Мураев прокомметировал информацию о том, что глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") просит открыть дело против него за его высказывания о режиссере Олеге Сенцове.
Об этом Мураев написал в Facebook, а также приложил свой виде-комментарий каналу Newsone, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Личного отношения к заключенному в России режиссеру Олегу Сенцову моем комментарии нет", - заявил он и добавил, что как и Савченко Сенцов, Сущенко и все остальные политзаключенные нужны нынешней власти как жертвы, а люди их не интересуют.
"Что касается комментария, то мы рассматривали общую политическую ситуацию, как действует власть. У нас уже была история с Надеждой Савченко, когда власти всеми усилиями сотворили кумира и нового героя, которого использовали и для конфронтации с северным соседом, и как инструмент для давления на мировую общественность. Но когда Надежда вернулась, она высказала мнение, противоположное Администрации президента", - отметил он.
И добавил, что сейчас власти начали создавать такую же ситуацию вокруг других заключенных, причем очень избирательно. "Ведь на сегодняшний день мы знаем, что обмен пленными приостановлен, что многие украинцы находятся и в плену и местах лишения свободы РФ, а власть абсолютно ничего не делает", - сообщил Мураев.
Он отмечает, что информация о том, что он якобы говорил о Сенцове - это фейковый вброс. "Когда и министры, и народные депутаты просто транслируют ложную информацию в своих политических целях. Им нужно убрать политоппонентов и взять под контроль те СМИ, которые будут транслировать иные смыслы. Это полностью свойственно тоталитарному режиму", - отметил нардеп.
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И в конце заключил: "если такие гнусные персонажи, как Пашинский, Геращенко, Гройсман и прочие говорят про мою "зраду", это означает, что я - настоящий патриот Украины. Можно считать наградой".
Нардеп Евгений Мураев прокомметировал информацию о том, что глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") просит открыть дело против него за его высказывания о режиссере Олеге Сенцове.
Об этом Мураев написал в Facebook, а также приложил свой виде-комментарий каналу Newsone, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Личного отношения к заключенному в России режиссеру Олегу Сенцову моем комментарии нет", - заявил он и добавил, что как и Савченко Сенцов, Сущенко и все остальные политзаключенные нужны нынешней власти как жертвы, а люди их не интересуют.
"Что касается комментария, то мы рассматривали общую политическую ситуацию, как действует власть. У нас уже была история с Надеждой Савченко, когда власти всеми усилиями сотворили кумира и нового героя, которого использовали и для конфронтации с северным соседом, и как инструмент для давления на мировую общественность. Но когда Надежда вернулась, она высказала мнение, противоположное Администрации президента", - отметил он.
И добавил, что сейчас власти начали создавать такую же ситуацию вокруг других заключенных, причем очень избирательно. "Ведь на сегодняшний день мы знаем, что обмен пленными приостановлен, что многие украинцы находятся и в плену и местах лишения свободы РФ, а власть абсолютно ничего не делает", - сообщил Мураев.
Он отмечает, что информация о том, что он якобы говорил о Сенцове - это фейковый вброс. "Когда и министры, и народные депутаты просто транслируют ложную информацию в своих политических целях. Им нужно убрать политоппонентов и взять под контроль те СМИ, которые будут транслировать иные смыслы. Это полностью свойственно тоталитарному режиму", - отметил нардеп.
Читайте также: Украинский военный обратился к футбольным болельщикам перед ЧМ-2018. Видео
И в конце заключил: "если такие гнусные персонажи, как Пашинский, Геращенко, Гройсман и прочие говорят про мою "зраду", это означает, что я - настоящий патриот Украины. Можно считать наградой".
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