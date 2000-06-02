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Массовое ДТП в Мариуполе: повреждены пять автомобилей. Видео
После столкновения двух автомобилей, один из них отлетел и ударил припаркованное авто, после чего началась цепная реакция.
Массовое ДТП с участием пяти авто произошло в Мариуполе в пятницу, 8 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что инцидент произошел около 11:00 на ул. Митрополитской в Центральном районе, около ТЦ Мебельный.
Причиной ДТП стало столкновение автомобилей Mazda и Skoda. Удар пришелся по касательной, отчего Skoda покатилась дальше и ударила припаркованное авто. Пошла цепная реакция, и несколько машин ударили друг друга. Всего в аварии поучаствовали 5 авто.
Как оказалось, незначительную травму руки получил лишь один водитель. Рану обработали антисептиком. Помощь медиков не понадобилась.
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На место приехали сотрудники патрульной полиции. Правоохранители сообщили, что разберутся в происшествии, составят схему ДТП, а на виновника будет составлен протокол.
Массовое ДТП с участием пяти авто произошло в Мариуполе в пятницу, 8 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что инцидент произошел около 11:00 на ул. Митрополитской в Центральном районе, около ТЦ Мебельный.
Причиной ДТП стало столкновение автомобилей Mazda и Skoda. Удар пришелся по касательной, отчего Skoda покатилась дальше и ударила припаркованное авто. Пошла цепная реакция, и несколько машин ударили друг друга. Всего в аварии поучаствовали 5 авто.
Как оказалось, незначительную травму руки получил лишь один водитель. Рану обработали антисептиком. Помощь медиков не понадобилась.
Читайте также: Водитель снял смерч в центре Запорожья. Видео
На место приехали сотрудники патрульной полиции. Правоохранители сообщили, что разберутся в происшествии, составят схему ДТП, а на виновника будет составлен протокол.
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