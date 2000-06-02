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В Киеве десятки кормящих мам установили необычный рекорд. Видео

В Киеве десятки кормящих мам установили необычный рекорд. ВидеоМногих женщин пришли поддержать мужья

В пятницу, 8 июня, в Парке партизанской славы установили необычный рекорд: десятки мам одновременно кормили грудью своих малышей в общественном месте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

На событие приехали представители Национального реестра рекордов для подсчета участников и фиксирования результата.

Современное общество очень неоднозначно относится к теме грудного вскармливания в общественных местах. Поэтому главной целью флешмоба было показать людям, что покормить ребенка тогда, когда он этого требует, — это процесс естественный и прекрасный. Об этом Информатору рассказали организаторы мероприятия.

Эксперт по рекордам Виталий Зорин признался, что зафиксировать такого рода достижение оказалось не так легко: некоторые детки уснули, некоторые просто были не голодны. Ну и сам процесс достаточно индивидуальный и интимный, который маленьким участникам сложно было начать по свистку.

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Планировалось, что к установке рекорда присоединятся больше 100 желающих. Но в самый последний момент стало ясно, что храбрых мам, которым небезразлична эта тема, намного меньше. Тем не менее, рекорд был установлен: 31 мама одновременно принялись кормить своих малышей в публичном месте. Организаторы очень надеются, что в следующем году им удастся повысить количество участников и побить предыдущий результат.

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 Теги: Киев, мамы

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Сегодня, 19:47 » Автор: Татьяна Ларина
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ольга  
Сегодня, 20:01

Я не считаю, что кормление грудью надо превращать в публичный просмотр. Лично мне на это смотреть на улице неприятно, когда мама не прикрываясь вываливает свои сиськи. Это можно делать и более деликатно. Скоро и нужду справлять на тротуаре можно будет спокойно - это же ПРИРОДНО.

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