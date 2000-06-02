» » Опубликован официальный трейлер фильма о Цое "Лето". Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Опубликован официальный трейлер фильма о Цое "Лето". Видео

Опубликован официальный трейлер фильма о Цое "Лето". Видео Появился официальный трейлер биографического мюзикла о Викторе Цое - "Лето" Кирилла Серебренникова.

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Кроме того, "Лето" максимально насыщено культовыми треками тех времен.

Кореец Тео Ю исполнил главную роль в фильме (Виктора Цоя). Известно, что фильм был представлен в основной программе Каннского кинофестиваля, где получил премию за лучший саундтрек.

Читайте также: Опубликован первый официальный трейлер фильма Warcraft

Уже 28 июня зрители смогут увидеть фильм своими глазами.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Виктор Цой, фильм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:01 » Автор: Татьяна Ларина
     430
     0

Похожие новости по теме

В Сети появился трейлер фильма о Николе Тесла и Томасе Эдисоне. Видео В Сети появился трейлер фильма о Николе Тесла и Томасе Эдисоне. Видео

Главную роль сыграет известный актер Бенедик Кэмбербэтч.

Опубликован трейлер фильма Опубликован трейлер фильма "Персональный покупатель". Видео

Фильм расскажет о девушке, которая умеет разговаривать с призраками.

Появился первый трейлер фильма с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом. Видео Появился первый трейлер фильма с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом. Видео

Опубликован первый трейлер фильма "Хуже, чем ложь".

Опубликован первый трейлер «Черепашек-ниндзя 2». Видео Опубликован первый трейлер «Черепашек-ниндзя 2». Видео

Вторая часть сиквела выйдет в июне 2016 года.

Трейлер нового фильма с Ди Каприо бьет рекорды посещаемости. Видео Трейлер нового фильма с Ди Каприо бьет рекорды посещаемости. Видео

Вышел первый официальный трейлер фильма "Выживший".


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх