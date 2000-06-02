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Опубликован официальный трейлер фильма о Цое "Лето". Видео
Появился официальный трейлер биографического мюзикла о Викторе Цое - "Лето" Кирилла Серебренникова.
Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Кроме того, "Лето" максимально насыщено культовыми треками тех времен.
Кореец Тео Ю исполнил главную роль в фильме (Виктора Цоя). Известно, что фильм был представлен в основной программе Каннского кинофестиваля, где получил премию за лучший саундтрек.
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Уже 28 июня зрители смогут увидеть фильм своими глазами.
Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Кроме того, "Лето" максимально насыщено культовыми треками тех времен.
Кореец Тео Ю исполнил главную роль в фильме (Виктора Цоя). Известно, что фильм был представлен в основной программе Каннского кинофестиваля, где получил премию за лучший саундтрек.
Читайте также: Опубликован первый официальный трейлер фильма Warcraft
Уже 28 июня зрители смогут увидеть фильм своими глазами.
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