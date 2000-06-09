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Появился видеоролик к гимну ЧМ по футболу в России. Видео

Появился видеоролик к гимну ЧМ по футболу в России. ВидеоЧемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

В интернете было опубликовано официальное видео на гимн ЧМ-2018 в России с участием экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и действующих звезд мирового футбола, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

В записи песни Live It Up принял участие музыкант и певец, работающий в стиле реггитон Ники Джем, пользующийся особенно большой популярностью в странах Южной Америки, а также певица Эра Истрефи из Косово и знаменитый голливудский актер Уилл Смит.

Продюсером проекта стал американский музыкант Томас Уэсли Пенц, известный как DJ Diplo.

В одном из эпизодов клипа бразилец Роналдиньо повторил свой знаменитый мяч, забитый в ворота сборной Нигерии на Мундиале в Японии и Корее.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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Матчи футбольного Кубка мира примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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 Теги: чемпионат мира, футбол

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Вчера, 23:47 » Автор: Татьяна Ларина
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