Появился видеоролик к гимну ЧМ по футболу в России. Видео

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.



В интернете было опубликовано официальное видео на гимн ЧМ-2018 в России с участием экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и действующих звезд мирового футбола, пишет



В записи песни Live It Up принял участие музыкант и певец, работающий в стиле реггитон Ники Джем, пользующийся особенно большой популярностью в странах Южной Америки, а также певица Эра Истрефи из Косово и знаменитый голливудский актер Уилл Смит.



Продюсером проекта стал американский музыкант Томас Уэсли Пенц, известный как DJ Diplo.



В одном из эпизодов клипа бразилец Роналдиньо повторил свой знаменитый мяч, забитый в ворота сборной Нигерии на Мундиале в Японии и Корее.



Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.



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Матчи футбольного Кубка мира примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В интернете было опубликовано официальное видео на гимн ЧМ-2018 в России с участием экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и действующих звезд мирового футбола, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua В записи песни Live It Up принял участие музыкант и певец, работающий в стиле реггитон Ники Джем, пользующийся особенно большой популярностью в странах Южной Америки, а также певица Эра Истрефи из Косово и знаменитый голливудский актер Уилл Смит.Продюсером проекта стал американский музыкант Томас Уэсли Пенц, известный как DJ Diplo.В одном из эпизодов клипа бразилец Роналдиньо повторил свой знаменитый мяч, забитый в ворота сборной Нигерии на Мундиале в Японии и Корее.Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.Матчи футбольного Кубка мира примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.



