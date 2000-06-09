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"Умные остановки" запутали жителей Запорожья. Видео
На табло отображалась некорректная информация.
В Запорожье запустились электронные табло, которые должны сообщать расписание транспорта и время прибытия автобусов. Такие табло появились в центре города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.ua.
Однако, информация, которая показывается на них, не соответствует действительности. Так, на остановке "ТЦ "Украина" в момент, когда никакого транспорта не было, табло показывало прибытие автобусов №72 и 18, вместо этого подъехал 17-й автобус, информации о нем вовсе не было.
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Работу табло сняли на видео:
В Запорожье запустились электронные табло, которые должны сообщать расписание транспорта и время прибытия автобусов. Такие табло появились в центре города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.ua.
Однако, информация, которая показывается на них, не соответствует действительности. Так, на остановке "ТЦ "Украина" в момент, когда никакого транспорта не было, табло показывало прибытие автобусов №72 и 18, вместо этого подъехал 17-й автобус, информации о нем вовсе не было.
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Работу табло сняли на видео:
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