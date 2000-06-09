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Новый "Чингисхан": Александр Малинин записал странную песню к ЧМ-2018 в России. Видео

Новый "Чингисхан": Александр Малинин записал странную песню к ЧМ-2018 в России. Видео В записи песни также приняла участие дочь музыканта.

Известный российский певец Александр Малинин вместе со своей дочерью Устиньей Малининой записал песню и выпустил клип в поддержку чемпионата мира по футболу-2018 и сборной России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Малинины перепели известную песню группы "Чингиз хан" - "Moskau", назвав свою версию "Москва встречает чемпионат". Автор текста - сам Малинин.

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В сети высмеяли и саму песню, и видеоряд к ней.

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 Теги: Александр Малинин, чемпионат мира, песня

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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