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Новый "Чингисхан": Александр Малинин записал странную песню к ЧМ-2018 в России. Видео
В записи песни также приняла участие дочь музыканта.
Известный российский певец Александр Малинин вместе со своей дочерью Устиньей Малининой записал песню и выпустил клип в поддержку чемпионата мира по футболу-2018 и сборной России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Малинины перепели известную песню группы "Чингиз хан" - "Moskau", назвав свою версию "Москва встречает чемпионат". Автор текста - сам Малинин.
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В сети высмеяли и саму песню, и видеоряд к ней.
Известный российский певец Александр Малинин вместе со своей дочерью Устиньей Малининой записал песню и выпустил клип в поддержку чемпионата мира по футболу-2018 и сборной России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Малинины перепели известную песню группы "Чингиз хан" - "Moskau", назвав свою версию "Москва встречает чемпионат". Автор текста - сам Малинин.
Читайте также: Появился видеоролик к гимну ЧМ по футболу в России. Видео
В сети высмеяли и саму песню, и видеоряд к ней.
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