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Так выглядит уникальный парк динозавров в Армении. Видео

Так выглядит уникальный парк динозавров в Армении. Видео Отдельные модели в парке достигают высоты 7 метров.

В Армении открылся не имеющий аналогов Парк динозавров — «Динолэнд», в котором продемонстрированы анимационные образцы динозавров ростом до 7 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Анимационные модели двигаются, дышат, моргают, издают звуки, даже несут яйца.

Есть даже модель, которую можно оседлать и прогуляться по парку.

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«Динолэнд» расположен на 1-м километре трассы Ереван-Арташат.

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 Теги: Армения, динозавры, парк

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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