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Так выглядит уникальный парк динозавров в Армении. Видео
Отдельные модели в парке достигают высоты 7 метров.
В Армении открылся не имеющий аналогов Парк динозавров — «Динолэнд», в котором продемонстрированы анимационные образцы динозавров ростом до 7 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Анимационные модели двигаются, дышат, моргают, издают звуки, даже несут яйца.
Есть даже модель, которую можно оседлать и прогуляться по парку.
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«Динолэнд» расположен на 1-м километре трассы Ереван-Арташат.
В Армении открылся не имеющий аналогов Парк динозавров — «Динолэнд», в котором продемонстрированы анимационные образцы динозавров ростом до 7 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Анимационные модели двигаются, дышат, моргают, издают звуки, даже несут яйца.
Есть даже модель, которую можно оседлать и прогуляться по парку.
Читайте также: Новый "Чингисхан": Александр Малинин записал странную песню к ЧМ-2018 в России. Видео
«Динолэнд» расположен на 1-м километре трассы Ереван-Арташат.
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