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"Вот тебе, Трамп": американский политик снял необычный предвыборный ролик. Видео

"Вот тебе, Трамп": американский политик снял необычный предвыборный ролик. Видео В конце видеоролика кандидат на пост сенатора поцеловал своего мужа.

Штаб участника губернаторских праймериз Демократической партии из Мэриленда Ричарда Мадалино выпустил рекламный ролик, в котором он целует своего мужа — впервые в американской политической истории, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ИНФОТАБ.

Эфирное время для этого видео политик купил в шоу канала Fox News «Fox & Friends».

Известно, что эту передачу очень часто смотрит Дональд Трамп, который является сторонником традиционного брака.

В ролике Мадалино также рассказывает о своих предыдущих достижениях, которыми он якобы раздражает Трампа: борьбой в защиту абортов и участии в успешной кампании по запрету огнестрельного оружия в штате.

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Губернаторские праймериз демократов пройдут в Мэриленде 26 июня. Кроме Мадалино, в них принимают участие ещё семь кандидатов.
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 Теги: Ричард Мадалино, видео, Трамп

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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