Раздел: Видеоновости
"Вот тебе, Трамп": американский политик снял необычный предвыборный ролик. Видео
В конце видеоролика кандидат на пост сенатора поцеловал своего мужа.
Штаб участника губернаторских праймериз Демократической партии из Мэриленда Ричарда Мадалино выпустил рекламный ролик, в котором он целует своего мужа — впервые в американской политической истории, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ИНФОТАБ.
Эфирное время для этого видео политик купил в шоу канала Fox News «Fox & Friends».
Известно, что эту передачу очень часто смотрит Дональд Трамп, который является сторонником традиционного брака.
В ролике Мадалино также рассказывает о своих предыдущих достижениях, которыми он якобы раздражает Трампа: борьбой в защиту абортов и участии в успешной кампании по запрету огнестрельного оружия в штате.
Читайте также: В Украине закрыли один из крупнейших пиратских сайтов. Видео
Губернаторские праймериз демократов пройдут в Мэриленде 26 июня. Кроме Мадалино, в них принимают участие ещё семь кандидатов.
Штаб участника губернаторских праймериз Демократической партии из Мэриленда Ричарда Мадалино выпустил рекламный ролик, в котором он целует своего мужа — впервые в американской политической истории, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ИНФОТАБ.
Эфирное время для этого видео политик купил в шоу канала Fox News «Fox & Friends».
Известно, что эту передачу очень часто смотрит Дональд Трамп, который является сторонником традиционного брака.
В ролике Мадалино также рассказывает о своих предыдущих достижениях, которыми он якобы раздражает Трампа: борьбой в защиту абортов и участии в успешной кампании по запрету огнестрельного оружия в штате.
Читайте также: В Украине закрыли один из крупнейших пиратских сайтов. Видео
Губернаторские праймериз демократов пройдут в Мэриленде 26 июня. Кроме Мадалино, в них принимают участие ещё семь кандидатов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
518
0
Оставьте свой комментарий