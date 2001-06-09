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Прыжок москвича под поезд сняла камера в кабине машиниста. Видео

Прыжок москвича под поезд сняла камера в кабине машиниста. ВидеоМашинистом электропоезда применялось экстренное торможение.

7 июня в 21.25 на ст. метро «Рязанский проспект» в Москве с целью покончить жизнь самоубийством, прыгнул под прибывающий по 1-му жесткому пути электропоезд маршрута № 34, Егоров Д.И., 1990 г.р. (другие данные устанавливаются).

Машинистом электропоезда применялось экстренное торможение, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Сбой в графике движения электропоездов составил 8 минут.

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Егоров с ЧМТ, многочисленными переломами нарядом скорой мед. помощи доставлен в мед. учреждение, госпитализирован.

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 Теги: поезд, видео

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Сегодня, 12:09 » Автор: Богдан Процив
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