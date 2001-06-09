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Прыжок москвича под поезд сняла камера в кабине машиниста. Видео
Машинистом электропоезда применялось экстренное торможение.
7 июня в 21.25 на ст. метро «Рязанский проспект» в Москве с целью покончить жизнь самоубийством, прыгнул под прибывающий по 1-му жесткому пути электропоезд маршрута № 34, Егоров Д.И., 1990 г.р. (другие данные устанавливаются).
Машинистом электропоезда применялось экстренное торможение, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Сбой в графике движения электропоездов составил 8 минут.
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Егоров с ЧМТ, многочисленными переломами нарядом скорой мед. помощи доставлен в мед. учреждение, госпитализирован.
7 июня в 21.25 на ст. метро «Рязанский проспект» в Москве с целью покончить жизнь самоубийством, прыгнул под прибывающий по 1-му жесткому пути электропоезд маршрута № 34, Егоров Д.И., 1990 г.р. (другие данные устанавливаются).
Машинистом электропоезда применялось экстренное торможение, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Сбой в графике движения электропоездов составил 8 минут.
Читайте также: Пророссийская молодежь в Киеве разгневала украинцев. Видео
Егоров с ЧМТ, многочисленными переломами нарядом скорой мед. помощи доставлен в мед. учреждение, госпитализирован.
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